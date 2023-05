Jimmy Butler élu MVP de la finale de la conférence Est

Si Nikola Jokic a été élu à l’unanimité MVP de la finale de la conférence Ouest, ça a été beaucoup plus serré à l’Est puisque Jimmy Butler remporte le « trophée Larry Bird » avec cinq voix, contre quatre pour Caleb Martin. C’est Alonzo Mourning, légende du Heat, qui lui a remis cette récompense, et il succède à Jayson Tatum, vainqueur du trophée en 2022.

Après trois matches moyens, Jimmy Butler a sorti le grand jeu cette nuit avec 28 points, 7 rebonds, 6 passes, 4 interceptions, et seulement une balle perdue ! C’est lui, au début du 4e quart-temps, qui met fin aux rêves de comeback des Celtics avec un dunk sur contre-attaque. Le Heat passe alors un 7-0 pour prendre 17 points d’avance.

Sur l’ensemble de la série, Jimmy Butler compile 24.7 points, 7.6 rebonds, 6.1 passes et 2.6 steals. Des stats énormes pour le leader du Heat, même si Caleb Martin aurait aussi fait un beau vainqueur…

Jimmy Butler a changé le visage de la franchise

Le surprenant ailier du Heat est le meilleur joueur de sa formation cette nuit avec 26 points et 10 rebonds à 11 sur 16 aux tirs. Plus régulier sur l’ensemble de la série, Caleb Martin est la révélation de cette finale de conférence, mais cinq votants ont préféré mettre en avant le leadership de Jimmy Butler, un an, jour pour jour, après son shoot de la gagne manqué dans le Game 7 face à ces mêmes Celtics.

Peut-être que c’est aussi un trophée pour rendre hommage à son parcours depuis qu’il est arrivé au Heat : deux Finals en trois ans ; trois finales de conférence en quatre ans ; la première tête de série numéro 8 à atteindre les Finals depuis 1999 ; la première équipe à atteindre les Finals en sortant du « play-in ».

« Je sais pourquoi Coach Pat et Coach Spo voulaient que je vienne ici : pour jouer à haut niveau et gagner des titres. Je sais que le groupe qu’ils ont mis autour de moi à tout moment va me donner l’opportunité de le faire. J’ai donc toujours été très, très confiant dans ce domaine. Je suis tout simplement confiant. Je connais le travail que nous fournissons tous, donc je sais de quoi nous sommes capables. Personne n’est satisfait. Nous n’avons rien fait. Nous ne jouons pas seulement pour gagner la Conférence Est, nous jouons pour tout gagner. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 Total 754 33 46.8 32.2 84.2 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.