Il y a un an, Jimmy Butler manquait son coup de poker face aux Celtics

C’est un tir de Jimmy Butler dont on avait discuté pendant très longtemps, et comme les mêmes acteurs se retrouvent un an, jour pour jour, plus tard, forcément, il revient sur le devant de la scène. Ce 29 mai 2022, alors qu’ils étaient encore menés de 13 points (98-85) à 3 minutes 35 de la fin de ce Game 7, le Heat avait effectué un magnifique comeback en profitant des 3-points ratés de Marcus Smart. Exactement comme dans le Game 6 samedi soir.

Un gros tir extérieur de Max Strus avait même ramené Miami à une possession (98-96) dans la dernière minute. Un nouveau layup raté de Marcus Smart offrait alors la possession décisive à Jimmy Butler. La star du Heat prend alors le rebond et remonte le terrain. Il reste une vingtaine de secondes à jouer. Face à Al Horford, qui se positionne pour le gêner en cas d’attaque du cercle, le leader floridien se stoppe immédiatement derrière la ligne à 3-pts, en première intention !

« Je me suis dit que je devais aller chercher la victoire, ce que j’ai fait. J’ai raté un tir. Mais ce tir me va. Mes coéquipiers ont aimé ce tir. Donc je fais avec ça » avait expliqué l’intéressé.

Alors qu’il n’est pas sorti la moindre seconde du match, Jimmy Butler avait donc tenté un coup de poker. Quitte ou double. Même si le Heat revenait, a-t-il pensé qu’il valait mieux éviter une prolongation et ses cinq minutes de jeu supplémentaires en cherchant plutôt le KO que l’égalisation en attaquant le cercle ? Pour Erik Spoelstra, ce choix était le bon.

Jimmy Butler a-t-il pensé à Kawhi Leonard ?

« Je suis encore en train d’analyser, mais ça aurait été une histoire incroyable si Jimmy avait pris et rentré ce 3-points » avait jugé le coach. « C’est ce que j’aime avec Jimmy. C’était la bonne option et alors que le ballon quittait sa main, j’étais certain que ça allait rentrer. C’était un bon tir, propre, un meilleur tir que tout ce qu’on aurait pu dessiner. C’est dommage que ça ne se soit pas terminé comme ça, mais je ne peux que complimenter Boston. Ils ont vécu des choses difficiles et ils ont gagné le droit d’aller en finale. »

De son côté, Marcus Smart expliquait qu’il avait globalement serré les fesses…

« Pas encore… », avait-il soupiré en voyant Butler prendre ce tir. « Jimmy jouait très bien, donc quand il s’est élevé, je me suis dit : ‘Oh, mec’. J’ai juste espéré qu’il rate. Je pense que notre défense a fini par l’épuiser, c’était un bon tir pour un grand joueur mais il l’a raté, et nous avons fini avec la victoire. Donc on peut être reconnaissants pour ça ».

Sur Twitter, John Schuhmann avait rappelé un autre élément qui pouvait expliquer le « all-in » de Jimmy Butler. Car lors du Game 7 de la demi-finale de conférence entre les Sixers et les Raptors, en 2019, Jimmy Butler avait égalisé sur une situation très similaire. Laissant suffisamment de temps à Kawhi Leonard pour inscrire son « buzzer beater »…

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.