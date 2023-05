Pour Erik Spoelstra, le play-in est « la meilleure chose qui soit arrivée en NBA ces dix dernières années »

« Je n’aime pas du tout l’idée selon laquelle il n’y a que les playoffs qui comptent. Je pense que nous sommes l’exemple parfait du contraire ». Après la victoire du Heat sur le parquet de Boston dans le Game 1 de la finale de conférence Est, Erik Spoelstra a rappelé a quel point les épreuves traversées par son équipe cette saison s’étaient finalement avérées précieuses.

Durant toute la saison régulière, la franchise a galéré avec les blessures et a finalement dû passer par le « play-in » pour se faire sa place en playoffs. Autant de péripéties, avec une défaite sur le premier match de « play-in » face à Atlanta, qui ont eu le mérite d’endurcir son groupe, et le préparer à cette folle épopée en postseason.

« C’est une bénédiction d’avoir pu vivre tout ça », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais participé à une saison régulière comme celle-là, et je pense que nous avons tous grandi et que nous nous sommes améliorés grâce à ça. Nous ne nous sommes pas laissés abattre, nous nous sommes endurcis, rapprochés les uns des autres et nous avons développé le courage et la persévérance dont nous avons besoin en fin de saison ».

En mode survie depuis trois mois

À ce titre, le « play-in » est pour lui l’amélioration de la décennie, en premier lieu car elle implique davantage d’équipes dans la course au playoffs. La NBA y gagne sur tous les points, avec plus d’enjeu et plus de jeu.

« Il y a beaucoup moins d’équipes qui font du tanking. Tout le monde s’est battu pour ça au cours des deux derniers mois. Chaque match était à voir, et ce dans les deux conférences. Je pense donc que c’est probablement la meilleure chose qui soit arrivée à la ligue au cours des dix dernières années ».

Cette course folle et intense contre-la-montre a selon lui aiguisé le mental et le corps de l’ensemble de ses troupes pour l’exercice des playoffs, où l’intensité et l’exigence technique haussent d’un ton.

« Nous nous sommes battus pour notre survie pendant trois mois consécutifs pour ce play-in et avec toute cette adversité. Nous n’avons pas fait les choses habituelles, comme de la gestion des joueurs ou compter les matchs à la fin. Nous avons fait tout notre possible pour nous mettre en position de gagner », a-t-il ajouté. « On avait l’impression que chaque match se jouait à la dernière seconde. Si on pouvait avoir le privilège d’avoir une saison régulière comme ça tout le temps, ce serait incroyable ».

En ayant remporté le Game 1 à Boston, voilà Miami en position de force à l’aube du deuxième round, ce soir.