Le rebond des Lakers cette saison est particulièrement marquant. Alors qu’ils étaient à quatre victoires du « play-in » en février, LeBron James et sa bande ont retourné la table pour se hisser en finale de conférence. Mais à l’Est, c’est un peu la même chose pour Jimmy Butler et Miami.

Car il y a un mois, Miami perdait son premier match de « play-in », à domicile, face aux Hawks. Miami devait donc jouer un deuxième match de « play-in », face aux Bulls, pour se qualifier en playoffs…

On ne donnait pas cher de la peau de cette équipe qui, même en cas de victoire, allait devoir affronter les Bucks au premier tour de la « postseason ». Inconstants, maladroits à 3-points, Jimmy Butler et ses coéquipiers ne semblaient pas au niveau des meilleurs. Mais les voilà, un mois plus tard, eux aussi en finale de conférence !

« J’ai su, dès que la séance vidéo a commencé le lendemain (du « play-in » perdu face aux Hawks donc), à quel point notre équipe voulait que sa saison continue », explique Erik Spoelstra. « C’est un état esprit que l’on espère toujours pouvoir cultiver dans son équipe, mais cela n’arrive pas toujours, et c’est pourquoi on est reconnaissant d’avoir l’opportunité de représenter l’Est en finale de conférence. »

Bam Adebayo assure que ce match perdu face à Atlanta a ainsi ouvert les yeux de l’équipe.

« J’ai l’impression que nous avons pris le premier match (du play-in) pour acquis », explique ainsi l’intérieur. « J’ai le sentiment que nous pensions que nous allions arriver et gagner. Et le fait de voir que d’autres équipes sont assez désespérées pour tenter d’atteindre les playoffs, tout comme nous, ça nous a mis dans cette position. Le match suivant, nous devions être meilleurs et nous devions trouver un moyen d’accéder aux playoffs. »

Erik Spoelstra : « Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je sais quand une équipe veut continuer sa saison. Et c’était le cas »

La rencontre face aux Bulls ne fut pourtant pas simple. Mené dans le quatrième quart-temps, le Heat était tout proche de l’élimination pure et simple. Mais Erik Spoelstra assure que la mentalité de l’équipe avait changé.

« Je me souviens d’être sorti de cette réunion et d’avoir dit à mon équipe, par rapport à ce que je voyais dans leurs yeux et de tout ce qui s’est passé au cours de cette réunion, que nous avions une chance », répète le coach. « Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je sais quand une équipe veut continuer sa saison. Et c’était le cas. »

Cette volonté a ensuite porté Miami face aux Bucks, puis face aux Knicks, malgré les pertes de Tyler Herro et de Victor Oladipo. Un incroyable retournement de situation qui permet aux Floridiens de rêver du titre.

« Nous avons fait un pas de plus vers notre objectif », conclut ainsi Jimmy Butler. « Nous savions de quoi nous étions capables depuis le départ, et je parle du début de la saison. Il nous en reste huit (victoires) à obtenir. Je dis toujours que nous serons toujours ensemble dans le même bateau. Je suis fier de tous mes gars, qui ont joué aussi dur que nous l’avons fait aujourd’hui et, comme je l’ai déjà dit, il nous en faut huit de plus. »