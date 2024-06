Zéro pointé pour Al Horford

Défaits à domicile par les Sixers lors du Game 5, les Celtics sont désormais dos au mur et vont devoir absolument aller s’imposer dans un Wells Fargo Center bouillant pour arracher un Game 7 à domicile.

Pourtant, Boston s’avançait en grand favori avant ce Game 5 au TD Garden, surtout dans un match charnière comme celui-ci. Mais voilà, les hommes de Doc Rivers ont sans doute réalisé leur meilleur match de la saison. Quant aux hommes de Joe Mazzulla, ils ont été méconnaissables, avec énormément de déchets, comme ce 32% à 3-points alors que Jayson Tatum et ses coéquipiers ont semblé avoir peur d’attaquer Joel Embiid sous le cercle…

Le symbole de cet échec, c’est sans doute la prestation d’Al Horford , si adroit derrière l’arc durant la saison régulière (44.6%), et qui nous a gratifiés d’une bulle : 0 point à 0/7 à 3-points.

« Nous voulions bien faire, mais il faut les féliciter : ils ont mis leurs tirs » reconnaît le Dominicain. « J’endosse en grande partie la responsabilité de cette défaite. Je n’ai pas joué comme j’aurais dû en attaque et j’ai l’impression que cela a fait mal au groupe ».

Pour ne rien arranger, il n’a pas compensé en défense, puisque le vétéran des Celtics n’a cette fois-ci pas pu contenir Joel Embiid, les Sixers donnant notamment une leçon de réalisme sur le pick-and-roll.

Comme l’an passé

« En attaque, ils ont fait quelques changements. Ils ont fait les choses différemment » fait remarquer le Dominicain. « Maintenant, nous devons réagir et nous occuper des choses que nous pouvons contrôler. Nous devons être bien meilleurs jeudi. Nous devons nous assurer que nous revenons en défense et en transition, que nous les contenons et que nous ne leur offrons pas trop de possibilités. J’ai l’impression qu’ils ont eu de nombreux tirs ouverts à 3-points, c’est quelque chose que nous devons régler ».

Dépassés par le pick-and-roll entre James Harden et Joel Embiid, mais aussi la circulation du ballon, les Celtics se retrouvent donc dans une situation similaire à celle de la saison dernière, lorsqu’ils étaient menés 3-2 face aux Bucks. Les coéquipiers d’Al Horford avaient alors remporté le Game 6 à Milwaukee, avant de conclure à domicile.

« Nous avons déjà été dans cette position auparavant » a conclu le vétéran des Celtics. « Ce n’est pas idéal mais nous avons encore une chance. Nous savons ce qu’il faut faire pour gagner à l’extérieur ».

