À Philadelphie, des lieutenants au premier plan

C’est sans doute parce que les Sixers ont appris à gagner sans James Harden en début de saison, puis sans Joel Embiid dans ces playoffs, qu’ils semblent bien plus sereins que les années précédentes. C’est aussi peut-être parce que les deux MVP ont des lieutenants capables d’élever leur niveau de jeu, voire même de se mettre à leur niveau.

Comme cette nuit à Boston où Tyrese Maxey punit les Celtics avec 30 points à 6 sur 12 à 3-points ! Pour Boston, la tâche devient très compliquée lorsque l’arrière de Philly apporte un tel dynamisme en attaque.

« Je l’ai déjà dit, être agressif ne signifie pas prendre tous les tirs, mais attaquer avec détermination », rappelle Joel Embiid. « Il faut s’assurer d’obtenir les meilleures situations de tirs possibles pour soi-même et créer pour ses coéquipiers. Ce soir, Tyrese a joué avec détermination. Il savait ce qu’il voulait faire, il savait quand attaquer et quand impliquer les autres, et c’est ce que nous attendons de lui. »

Tout part de la circulation de balle

Pour Doc Rivers, Tyrese Maxey n’est pas le seul facteur de X de la rencontre, et il tient à mettre en avant le double-double de Tobias Harris, auteur de 16 points et 11 rebonds, et plus globalement, la circulation de la balle. C’est ce qui permet aux Sixers d’être plus dangereux.

« Franchement, c’est quand la balle passe d’un côté à l’autre. Tyrese a eu trois ou quatre positions démarquées à 3-points grâce à cette circulation » souligne le coach des Sixers. « Lui et Tobias sont un baromètre pour nous. Si Tobias et Maxey sont impliqués, ça signifie que la balle circule. S’ils ne sont pas impliqués, c’est que la balle ne circule pas. Ce soir, le ballon a circulé. »

Si Tyrese Maxey nous a habitués à de gros coups de chaud, la bonne nouvelle, c’est bien ce double-double de Tobias Harris. Un double-double qu’il avait déjà validé à la mi-temps !

« Je voulais juste être agressif » réagit l’ailier. « J’ai pris quelques rebonds offensifs, j’ai pris des rebonds défensifs, j’ai juste été dans le coup. Ils ont beaucoup tiré à 3-points, et des tirs lointains donnent des rebonds longs. Je me suis juste mis où il fallait, et j’ai été actif. J’ai vraiment trouvé que ça donnait un coup de fouet à notre équipe ».