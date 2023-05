Les Sixers réalisent le match parfait pour récupérer l’avantage face aux Celtics : 3-2 !

Au bord du gouffre dans les derniers instants du Game 4, les Sixers de Joel Embiid ont sorti le très grand jeu cette nuit à Boston afin de reprendre les commandes de la série et se retrouver en position favorable avant le Game 6 à domicile dès demain soir !

Les troupes de Doc Rivers ont rapidement mis leur plan à exécution avec à nouveau un trio Maxey-Harden-Embiid au four et au moulin afin de débuter du bon pied (13-20). Mais c’est entre la fin du premier et le début du deuxième quart-temps que Philly a accéléré la cadence, passant un 12-1 marqué par les missiles à 3-points de Tyrese Maxey et James Harden pour compter 15 points d’avance (27-42).

En position de force, les coéquipiers de PJ Tucker ont alors réussi l’exploit de ne pas craquer devant les assauts des Celtics afin de conserver leur avance, notamment lorsque la paire Smart-Tatum a ramené les locaux à -5 peu après (39-44). Joel Embiid a alors multiplié les passages sur la ligne et a pu compter sur de précieux relais de Tobias Harris pour préserver 9 longueurs d’avance à la pause (49-58).

Joel Embiid domine les débats

Sans trembler, Philadelphie a alors poursuivi son entreprise au retour des vestiaires, avec James Harden à la baguette, Joel Embiid à la finition et Tobias Harris en guise de soutien. À 3-points, Tyrese Maxey a apporté sa pierre à l’édifice en portant la marque à 59-76, contrastant avec la soirée cauchemardesque d’Al Horford, à 0/7 dans l’exercice après trois quart-temps.

Malgré les tentatives répétées de Jayson Tatum de relancer les siens, les Sixers sont brièvement passés à +19, soit le plus gros écart du match, sur un floater de Tyrese Maxey suite à un service parfait de Joel Embiid peu avant le début du dernier acte (69-88). Après un 3-points de Jayson Tatum pour clôturer la période, Boston a refusé d’abdiquer, s’en remettant une nouvelle fois à JT pour ramener l’écart à -11 après seulement deux minutes de jeu en quatrième quart-temps (81-92).

Mais là encore, les Sixers n’ont pas tremblé, avec un premier 3-points de Tyrese Maxey qui a climatisé le TD Garden, puis un second signé Joel Embiid sur un service de James Harden afin de reprendre le large (81-98).

Tyrese Maxey et Danuel House en transition ont alors bouclé l’affaire en permettant à leur équipe de repasser à +19 à 7 minutes du terme (83-102). Signe de l’humiliation vécue par Boston, les fans ont commencé à quitter la salle à cinq minutes de la fin, les Sixers n’ayant offert aucun espoir aux locaux pour s’imposer 115-103 malgré un effort notable de la paire Pritchard-Hauser sur la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une question de momentum. La série a-t-elle basculé dans les dernières secondes du Game 4 dimanche soir ? Après la victoire sur le fil obtenue par Philly, la pression a en tout cas changé de camp, et c’est ce qui s’est confirmé cette nuit, Boston ayant été incapable de rentrer dans son match, se retrouvant condamné à l’exploit après avoir couru après le score durant toute la rencontre. Comme Philly avant le Game 4, c’est au tour de Boston de se retrouver dos au mur en vue du Game 6 en mode « Do or die » en Pennsylvanie ce jeudi. A voir cette fois comment les Celtics et les Sixers réagiront à ce nouveau défi, même si les C’s se sont déjà sortis d’une situation similaire à Milwaukee la saison dernière avec le succès que l’on connaît.

– Le genou de Joel Embiid va bien ! Merci pour lui ! Le leader des Sixers a poursuivi sa remontée en puissance comme c’est le cas depuis le Game 2 et évolue désormais quasiment à 100%. Il y avait pourtant de quoi douter, lorsqu’il est brièvement retourné au vestiaire, et après avoir eu de grosses difficultés au match précédent face à Al Horford. Finalement, sa courte absence a simplement servi à reconsolider son attelle au genou, pour finalement s’en débarrasser en fin de partie. Quant à Al Horford, il a vécu un véritable cauchemar, se retrouvant incapable de stopper l’ennemi public numéro 1 des Celtics sur ce match.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. Dans la continuité de ses précédentes performances, avec cette nuit un petit plus apporté par son tir extérieur, mais aussi ses contres à répétition, s’offrant une belle revanche sur la fin du match précédent. Un mot pour résumer sa performance : domination.

✅ James Harden. Moins scoreur que sur les Game 1 et 4, il a toutefois été un essentiel du succès des Sixers, d’abord parce qu’il n’a pas arrosé et s’est contenté de 8 tirs pris. Mais aussi en distribuant parfaitement le jeu pour ses coéquipiers. Tyrese Maxey, Tobias Harris mais aussi Danuel House ont été les premiers à en bénéficier.

✅ Tyrese Maxey. Pas loin d’être le facteur X du match avec ses coups de chaud à 3-points et son adresse retrouvée. Lorsqu’il évolue à ce niveau, c’est une autre paire de manche pour l’équipe d’en face en plus de devoir gérer le duo Harden-Embiid. Chaleureusement félicité par l’assistant Sam Cassel et Joel Embiid dès la fin de la rencontre, conscients de l’importance de son retour à son meilleur niveau pour la suite.

✅ Tobias Harris. Il a joué un petit rôle depuis le début de la série, et les deux précédents matchs en particulier. On a retrouvé un Tobias Harris plus agressif cette nuit. Lui aussi a contribué à la bonne tenue des Sixers en terrain hostile.

✅ Jayson Tatum. Il a été le seul à avoir essayer de faire trembler Philly sur la fin, multipliant les exploits personnels, laissant parfois l’impression qu’il se battait seul contre tous.

⛔ Al Horford. Parce qu’il avait été exceptionnel lors du match précédent, en attaque comme en défense, et parce qu’il est passé au travers cette nuit, symbolisant au passage la faillite des Celtics sur le tir extérieur (0/7 pour lui, 12 sur 38 pour l’équipe).

LA SUITE

Game 6 à Philadelphie dans la nuit de jeudi à vendredi (1h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.