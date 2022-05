Jayson Tatum (46 points) sauve la peau des Celtics !

Les Celtics ont ruminé leur fin de Game 5 raté pendant deux jours avant d’avoir l’occasion de prendre leur revanche sur le parquet des Bucks. La réponse des troupes d’Ime Udoka, dos au mur dans le Game 6 en terrain hostile cette nuit, a été à la hauteur de leur frustration puisque Boston a sorti le match parfait pour s’assurer la victoire et la possibilité de disputer un Game 7 à la maison !

Dans une ambiance des grands soirs, Boston a rapidement pris les devants, portés par l’adresse extérieure d’un tandem Smart-Tatum en mission (6-15). Giannis Antetokounmpo s’est démené en claquant 17 points dans le premier acte. Mais malgré le 16-2 passé par les locaux, les Celtics avaient toujours la main après 12 minutes de jeu suite à un 3-points de Jayson Tatum (26-28). Mieux, les Celtics ont repris leurs distances via un 10-2 avec une nouvelle fois des tirs à 3-points signés Jayson Tatum et Jaylon Brown (30-40).

Les Bucks s’en sont à nouveau remis à Jrue Holiday et à un Giannis Antetokounmpo dans tous les bons coups, notamment auteur d’un gros dunk main gauche, pour faire rugir le Fiserv Forum (39-42). Insuffisant toutefois pour inverser la tendance puisque Derrick White et Marcus Smart ont assuré avant le repos pour offrir dix longueurs d’avance aux Celtics à la pause (43-53) !

Le début du troisième quart-temps a confirmé la tendance, Boston étant plus régulier face à des Bucks explosifs, mais uniquement par séquences. Jayson Tatum a élevé le niveau d’un cran, alignant un nouveau 3-points et un lay-up dans le trafic avant de passer le relais à Jaylen Brown qui a enchaîné trois paniers de suite pour porter la marque à 50-68 et provoquer au passage la 4e faute personnelle de Giannis Antetokounmpo !

Le début de révolte initié par le « Greek Freak » n’a pas donné grand-chose, la faute à un Jayson Tatum injouable qui a préservé 13 points d’avance aux siens à l’entame du dernier acte après un ultime missile à 3-points sur la tête de Bobby Portis (70-83). Mais en fallait plus pour décourager Giannis Antetokounmpo qui s’est repris avec un énorme dunk puis en alignant deux lancers et un 3-points pour ramener les siens à -4 (81-85).

De retour sur le terrain, Jayson Tatum a alors repris le contrôle des opérations en assénant deux paniers à 3-points, et deux autres paniers dont un en fin de possession (87-95). Jalyen Brown et Marcus Smart ont enfoncé le clou dans la foulée, jusqu’à ce qu’un dernier 2+1 de Jayson Tatum ne vienne achever les derniers espoirs des locaux (89-103). Vainqueurs 108-95, les Celtics se sont ainsi offerts le droit de disputer un Game 7 à domicile ce dimanche !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réaction des Celtics dans le dernier acte. Le scénario a bien failli se répéter lorsque, mené de 13 points à 12 minutes du terme, Milwaukee s’est démené pour revenir, porté par un Giannis Antetokounmpo intenable, un Pat Connaughton opportuniste, et le soutien d’un Fiserv Forum de plus en plus bruyant lorsque les Bucks sont revenus à -4. Comme si de rien n’était, Jayson Tatum a alors relancé la machine avec une série de paniers en mode « big balls » avant de recevoir l’appui de la paire Smart-Brown sur la fin pour garder le cap jusqu’au bout.

– Opposition de style. La rencontre a été l’objet d’un choc des titans entre Jayson Tatum d’un côté et Giannis Antetokounmpo de l’autre. Chacun dans leur style, les deux ont gratifié la rencontre de leurs coups d’éclat, avec notamment un 7/15 à 3-points du côté du Celtic, et une grosse présence près du cercle des deux côtés du parquet pour le Greek Freak, dans son style caractéristique de « bulldozer ». Malheureusement pour lui, ses soucis de faute ne l’ont pas aidé à se libérer sur la fin, pendant que, de l’autre côté, JT éclaboussait le money-time de toute sa classe.

– Du retard à l’allumage. La rencontre a été retardé par un problème d’horloge au-dessus des paniers. L’une a été corrigée, pas l’autre, obligeant les officiels à placer l’horloge aux coins du terrain. L’avant-match a également été perturbée par le forfait de l’arbitre Scott Foster, touché par une maladie non lié au Covid.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Le leader des Celtics a manqué de célébrations tant il a accumulé les paniers « clutch » pour tirer son équipe d’affaire. Il a fini le match comme il l’a débuté, en étant chaud bouillant, et a donné l’impression d’être invincible par séquences. Il fallait au moins ça pour forcer un Game 7 !

✅ Giannis Antetokounmpo. Difficile de reprocher quelque chose au Greek Freak sur ce match puisqu’en plus de pilonner la raquette, il a inscrit deux de ses trois tentatives derrière l’arc. Seul son souci de faute l’a peut-être un peu ralenti sur la fin. Pour le reste, il a envoyé du très lourd : 44 points, 20 rebonds et 6 passes décisives.

✅ Marcus Smart. Un premier quart-temps à 4/5 à 3-points pour mettre son équipe sur les bons rails, et une activité constante jusqu’à la fin pour assurer la victoire. Cerise sur le gâteau : zéro ballon perdu.

⛔ Les lieutenants du Greek Freak. En l’état actuel des choses, à savoir sans Khris Middleton, Milwaukee se repose principalement sur Jrue Holiday et Bobby Portis pour diversifier son attaque derrière Giannis Antetokounmpo. Si Jrue Holiday a bien débuté en attaque avant de s’effacer par la suite, Bobby Portis s’est plus distingué par ses hurlements adressés à la foule que par son jeu. Pour ne rien arranger, Grayson Allen est lui aussi passé à côté dans son rôle de sniper. Même si Pat Connaughton a lui tenu son rôle, ça faisait beaucoup pour les Bucks.

LA SUITE

Game 7 ce dimanche au TD Garden à partir de 21h30, heure française !