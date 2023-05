Ce duo a été constitué pour les moments chauds des playoffs.

Et cette nuit, dans un Game 5 (qui fait souvent la bascule) à l’extérieur, à Boston, Joel Embiid (33 points, 7 rebonds, 4 contres) et son lieutenant James Harden (17 points, 10 passes, 8 rebonds) ont parfaitement rempli leur mission, leur combinaison se montrant inarrêtable pour la défense, certes pas au niveau, des Celtics…

Peu importe la défense…

Tout s’est pourtant joué sur l’action la plus classique du basket NBA, ce bon vieux « pick & roll », qui a permis à Philly de contrôler le match du début à la fin (115-103).

De fait, Joel Embiid a fini avec 6 de ses 10 réussites à deux-points sur du « pick & pop » et des tirs, faciles pour lui, au niveau de la ligne des lancers-francs, notamment sur « l’elbow » où il se régale. Dans le même temps, selon Second Spectrum, James Harden et Tyrese Maxey ont inscrit 1,15 point par possession jouée sur du « pick & roll », avec Joel Embiid bien souvent pour la pose d’écrans.

Comme en saison régulière, voire comme à l’entraînement, les Sixers ont déroulé leur jeu sans accroc, avec les petites passes dans la poche de James Harden pour Joel Embiid.

« Ils ont essayé de défendre différemment, en voulant bloquer l’accès au cercle et donc Joel a pu avoir ses tirs au niveau de la ligne des lancers », analysait James Harden dans The Athletic. « Ils nous ont proposé plusieurs défenses, en changeant sur les écrans, avec leurs intérieurs qui restent bas, ou qui montent haut [après le changement de défenseur]. Il s’agit surtout de voir ce qu’ils essayent de faire et de trouver la parade. »

James Harden en parfait chef d’orchestre

Boston a bien essayé de faire monter Al Horford un peu plus haut sur James Harden après l’écran, mais les Sixers ont rapidement détruit cette nouvelle option, avec la relation au diapason entre Harden et Embiid, parfait dans le timing, le pivot punissant également les aides en transmettant rapidement le ballon à Tobias Harris (16 points) ou Tyrese Maxey (30 points) qui ont remis le nez à la fenêtre pour l’occasion.

Parfait chef d’orchestre dans la démonstration de son équipe, James Harden a frôlé le triple-double, pesant de tout son poids sur le match en ne prenant que huit tirs au final. Une copie très propre.

« Il a dirigé ce match de main de maître », a apprécié Doc Rivers. « Il a été agressif tôt dans le match quand il fallait l’être. Et par la suite, il a pris un pas de recul et il a fait tourner la boutique en faisant jouer les autres. »

Désormais à un succès de retrouver la finale de conférence Est, les Sixers ne veulent plus tergiverser, avec les Celtics dans les cordes. Ce serait en tout cas une première depuis des lustres, à savoir la génération Allen Iverson en 2001 ! Plus loin encore, ce serait seulement la deuxième finale de conférence des Sixers depuis 1985, à savoir la fin de la génération Julius Erving, Moses Malone, plus un Charles Barkley rookie.

« On est une bonne équipe. [Sur ce match], on avait la mentalité de contrôler ce qu’on peut contrôler [et de ne pas s’éparpiller donc]. Maintenant, on a notre destin entre nos mains », conclut James Harden.

Un retour vidéo sur les multiples options offensives du duo Joel Embiid – James Harden