Au bord du gouffre, Boston doit oublier le passé et ses certitudes

Les Celtics sont désormais au bord du précipice, menés 3-2 en demi-finale de conférence face aux Sixers, avec un Game 6 à venir à Philadelphie. La troupe de Joe Mazzulla a-t-elle pensé qu’elle avait trop de marge pour se retrouver aussi proche de la sortie de route ? Le discours confiant et serein tranche en tout cas avec la situation.

Après le Game 4, perdu de peu en prolongation, Al Horford et ses camarades affichaient ainsi leur sérénité pour le Game 5 à domicile. Sauf qu’ils ont été cette fois complètement dominés…

Extrêmement maladroits (40% de réussite au tir dont 31% de loin), perturbés par la zone des Sixers (6/22 face à cette défense) et la présence de Joel Embiid (4/15 sur les tirs défendus par le MVP), les Celtics n’ont jamais été en mesure de renverser cette rencontre. Mais ils plaident simplement pour l’accident de parcours.

« C’était notre premier très, très mauvais match des playoffs. Ce n’est pas forcément le meilleur moment pour que ça arrive, mais nous devons juste changer de perspective et nous préparer à jouer le prochain match » répond ainsi Joe Mazzulla, suivi par Jayson Tatum : « Nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur ce soir ».

Le public de Boston en colère

Pour l’ailier des Celtics, comme pour son compère Jaylen Brown, il faut vite oublier ce non-match.

« On ne peut rien faire par rapport à ce qu’il s’est passé ce soir. C’est arrivé. C’est malheureux. Nous aimerions pouvoir changer les choses, mais ce n’est pas comme ça que la vie fonctionne. On ne peut pas revenir en arrière », continue Jayson Tatum. « Nous avons mal géré les choses. Nous n’avons pas pu tenir nos duels. Nous n’avons pas pu faire de stops quand il le fallait. On a raté beaucoup de tirs ouverts, on leur a donné tout ce qu’ils voulaient. C’est l’histoire de ce match. Mais il faut avoir la mémoire courte » confirme Jaylen Brown.

L’exigeant public du TD Garden n’a évidemment pas aimé la faillite générale de son équipe dans un Game 5 aussi important, surtout à domicile. Les fans ont ainsi plusieurs fois hué leurs joueurs.

La saison passée, les Celtics se sont pourtant retrouvés dans la même situation. Menés 3-2 par les Bucks, ils avaient réussi à remporter le Game 6 à Milwaukee avant de finir le travail à domicile lors du Game 7. Mais Jaylen Brown prévient ses camarades qu’ils ne peuvent pas simplement compter sur les expériences passées.

« Le passé est le passé. Nous pouvons évoquer beaucoup de choses qui sont arrivées dans cette série et qui auraient pu aller dans l’autre sens, mais ça n’a pas été le cas », rappelle l’arrière/ailier. « Nous avons devant nous une grande opportunité. S’attarder sur le passé nous en priverait. L’année dernière, c’est l’année dernière. Cette année, nous devons être meilleurs que ce soir, sinon la fin sera différente. De toute évidence, nous sommes toujours en vie dans cette série, et nous devons rassembler tout ce qu’il nous reste pour être meilleurs dans le Game 6 ».

Et retrouver une mentalité d’outsider, pour éviter une grosse désillusion de favori ?