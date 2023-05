La sérénité règne chez les Celtics

Avec des regrets, à cause de ces temps-mort gardés par Joe Mazzulla, ou avec des encouragements puisqu’ils ont poussé les Sixers jusqu’en prolongation. Comment les Celtics ont-ils avalé cette défaite dans le Game 4 à Philadelphie ? Al Horford n’hésite pas quand il s’agit de répondre. L’intérieur choisit clairement la seconde option.

« Je sais que tout le monde est touché car on a perdu », commence-t-il. « Je suis plutôt encouragé par notre groupe. J’ai vu quelque chose, de la progression dans ce groupe. Il y a des choses qu’on n’a pas été capable de faire de la saison mais là, dans ce contexte, on a su les faire. Je suis enthousiaste concernant notre équipe. »

C’est le fait que les Celtics commencent le dernier quart-temps avec neuf points de retard, avant d’en prendre cinq d’avance et d’être à une possession de la victoire, en fin de temps réglementaire puis en prolongation, qui justifie la sérénité affichée par l’ancien d’Atlanta avant le Game 5.

« Notre équipe a été remarquable dans le dernier quart-temps, en matière de concentration en défense, d’accepter le défi, d’être meilleur », poursuit-il. « C’était un sacré comeback. On a résisté, on n’était pas loin, donc c’est encourageant. Je suis fier de notre réaction. »

Les Celtics en ont vu d’autres depuis quelques années

De son côté, Marcus Smart garde confiance car lui et ses coéquipiers ont déjà affronté des situations compliquées ces dernières années. Des expériences décevantes avec Gordon Hayward et Kyrie Irving, puis avec Kemba Walker, en passant par les deux changements de coaches depuis 2021, ou avec la défaite en Finals 2022 contre les Warriors.

« Chaque année a été une leçon pour nous, qu’il a fallu apprendre et surmonter. C’est ce qu’on a fait et on l’a fait ensemble », relate le meilleur défenseur de la saison 2021/2022 pour The Athletic. « Les choses seront difficiles, tout ne sera jamais parfait, mais c’est comme ça qu’on s’améliore. Il faut acquérir de la sagesse et apprendre de nos erreurs. Ainsi quand on affronte de l’adversité, on sait faire. »

Le meneur de jeu insiste notamment sur le noyau dur des Celtics, qu’il compose avec Al Horford et le duo Jaylen Brown – Jayson Tatum et qui a tout connu.

« On se fait confiance, on croit en l’autre. Il ne s’agit pas que d’un travail, ce ne sont pas seulement mes collègues, mais ce sont des frères », explique-t-il. « Je passe énormément de temps avec eux, plus qu’avec ma famille. Il faut avoir une forte connexion et on fait ça depuis longtemps. Chaque année nous a apporté quelque chose de différent, des obstacles, des défis à surmonter et chaque année, on a réussi. On a cette expérience. »

Même dans ces playoffs, les finalistes 2022 ont déjà été bousculés. Au premier tour face aux Hawks par exemple, avec cette défaite surprise à domicile dans le Game 5, ou bien le revers dès la première manche de cette demi-finale de conférence contre Philadelphie. Les Celtics ont, à chaque fois, bien rebondi.

« Au fond, on s’aime », continue Marcus Smart. « On va se battre, on va avoir des désaccords mais, au bout du compte, on est là pour une seule chose : gagner le titre. On va avoir besoin de tout le monde. On peut avoir nos moments difficiles, mais quand on tient à quelqu’un et que cette personne tient à vous aussi, alors ça passe à la trappe et on peut gérer tout ça. »