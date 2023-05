Finalement, Joe Mazzulla regrette de ne pas avoir pris de temps-mort

Une demi-seconde, c’est à peu près le temps qu’il a manqué à Boston pour réussir le hold-up parfait, le ballon ayant quitté les mains de Marcus Smart, posté derrière l’arc, juste après le buzzer du Game 4 remporté à domicile par les Sixers après prolongation (116-115). Les Celtics ont eu de quoi nourrir des regrets lorsqu’ils ont vu la tentative de leur meneur traverser le filet, pour être finalement annulée dans la foulée.

Après avoir éludé la question la veille, Joe Mazzulla a reconnu hier, à tête reposée, qu’il aurait dû prendre un temps mort pour arrêter l’horloge et permettre à son équipe de mettre un système en place, quitte à laisser Doc Rivers réajuster son cinq, peut-être en sortant Tyrese Maxey pour De’Anthony Melton, au profil plus défensif.

« J’aurais dû demander un temps-mort pour nous aider à jouer un « 2-for-1 » (soit prendre un tir rapide puis envoyer l’équipe adverse aux lancers pour avoir une deuxième attaque derrière) ou quelques possessions supplémentaires. C’est clair qu’à 14 secondes de la fin, avec un point de retard, on veut se donner le plus d’occasions possibles. Nous en tirerons les leçons qui s’imposent », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le métier qui rentre…

Le coach a toutefois aussi défendu sa philosophie générale, qui laisse le pouvoir aux joueurs. Le technicien de Boston a notamment pris en exemple la situation précédente, à la fin du quatrième quart-temps, lorsque Marcus Smart a eu le dernier tir pour la gagne sans que Joe Mazzulla n’ait demandé de temps-mort au préalable. Le meneur s’est alors retrouvé dans une très bonne position de tir, sans toutefois parvenir à marquer.

« C’est quelque chose dont nous avons parlé toute l’année. Nous faisons confiance à nos joueurs pour qu’ils fassent le bon choix. Le fait de ne pas demander de temps-mort empêche l’autre équipe de sortir des joueurs du terrain, ça l’empêche d’organiser sa défense. Avec le recul, c’est toujours plus facile de dire : ‘Nous aurions dû faire ceci’ mais nous nous sommes préparés toute l’année pour pouvoir tirer profit de ces situations. Ça a fonctionné plus souvent que ça n’a échoué pour nous. Sur la fin du quatrième quart-temps, ça a fonctionné. Nous avons eu le dernier tir, et c’est ce que nous voulons. On ne veut pas qu’ils aient la dernière occasion non plus ».

Mais le score était alors à égalité à la toute fin du quatrième quart-temps, et non à +1 pour Philly comme cinq minutes plus tard. Cette situation met par ailleurs en lumière l’apprentissage à la volée de Joe Mazzulla, propulsé coach de Boston du haut de ses 34 ans et sans expérience en tant que coach principal avant cette saison.

« Je crois que les deux leçons qu’on doit en tirer, c’est de prendre un temps-mort tout de suite, aller chercher un « 2+1″, et avoir deux possibilités de tir, deux possessions en plus. Ou alors, il faut avoir l’esprit suffisamment clair en tant qu’équipe pour vouloir aller chercher un tir plus rapidement. On a fait les deux durant la saison. On n’a tout simplement pas réussi à exécuter l’une ou l’autre dans cette situation particulière », a-t-il conclu.