Les Sixers d’un énorme James Harden arrachent le Game 4 à la dernière seconde de la prolongation !

Les Sixers sont passés par tous les états dans ce Game 4 qu’ils devaient absolument remporter pour éviter de jouer leur vie à Boston dans le Game 5.

Après avoir longtemps mené, Philadelphie s’est en effet laissé surprendre par les Celtics en fin de match et a dû s’arracher pour l’emporter en prolongation, porté par la détermination d’un duo James Harden – Joel Embiid, qui n’a jamais renoncé.

C’est d’abord en homme en mission qui a mis à mal le bon départ du trio Maxey-Harden-Embiid. Auteur de 12 des 14 premiers points de son équipe, Jaylen Brown a fait le nécessaire pour placer les Celtics sur les bons rails (11-14). Le trio de tête des Sixers a su faire le dos rond pour mieux repartir, Joel Embiid enchaînant alors un 2+1 et un panier ligne de fond pour offrir 8 longueurs d’avance aux locaux (27-19).

James Harden a relancé la machine dès le début du deuxième quart avec de l’agressivité au scoring sur trois paniers de suite afin de mieux ressortir pour un nouveau 3-points de Georges Niang ensuite (39-30), puis deux nouveaux tirs qui ont fait mouche, forçant Joe Mazzulla à arrêter le jeu (44-33).

Le trio Maxey-Harden-Embiid a maintenu la pression jusqu’à la pause, comptant jusqu’à 16 points d’avance (56-40). Mais Boston s’est accroché, notamment grâce aux 10 points de Malcolm Brogdon et un 3-points depuis le corner d’Al Horford à l’ultime seconde (59-50).

Les Celtics à deux doigts du hold-up

Malgré un bref retour à -6 sous l’impulsion de Jayson Tatum et Jaylen Brown (62-56), les Celtics ont à nouveau pris l’eau, entre l’impact retrouvé de Joel Embiid et les missiles répétés de James Harden accompagnés par PJ Tucker et Tyrese Maxey derrière l’arc (81-65).

Dos au mur, Boston a su rester en vie, le trio Brogdon-White-Williams III s’accrochant derrière les 7 points de Jayson Tatum pour ramener les Celtics à -7 peu avant la fin du troisième acte (90-83). Cette fois, les C’s ont concrétisé leur retour sur un 8-0 alimenté par la paire Smart-Brown à 3-points et Jayson Tatum en contre-attaque pour égaliser à 96-96 et lancer un « money-time » de folie.

Sur sa lancée, Boston a compté jusqu’à 5 points d’avance suite à un dunk d’Al Horford et deux paniers à 3-points du tandem Smart-Brogdon (100-105). Après un 2+1 de PJ Tucker, James Harden a alors arraché la prolongation d’un floater « clutch » pour égaliser à 107-107, Marcus Smart ratant le panier de la gagne au buzzer à 3-points.

La tension a atteint son paroxysme lorsque Jayson Tatum puis Marcus Smart, sur un 2+1, ont porté la marque à 112-109 en faveur des Celtics. Mais ce sont bien Joel Embiid et James Harden qui ont eu le dernier mot, avec un panier et deux lancers pour le premier et un 3-points du second pour répondre à Jayson Tatum, sur un service de son pivot. Le dernier tir de Marcus Smart a été déclenché trop tard, Philadelphie est donc plus que jamais en vie à 2-2 dans la série (116-115)

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux décisions arbitrales qui auraient pu faire parler. Les Sixers auraient pu regretter deux décisions arbitrales qui ont joué en leur défaveur sur deux situations critiques en prolongation. Il y a d’abord eu la faute offensive de Joel Embiid qui s’est vu refuser un 2+1 à 111-112, les arbitres ayant estimé que Marcus Smart avait eu le bon positionnement pour provoquer la faute de son adversaire. Puis peu après, c’est Jayson Tatum qui n’a pas été sanctionné après avoir écarté Tyrese Maxey du bras pour mieux faire mouche à 3-points. Deux actions qui resteront comme des faits de jeu, les Sixers ayant réussi à s’imposer à la toute fin du match.

– Un trou noir qui a tout changé. Dans un match que Philadelphie a quand même copieusement dominé par séquences, on retiendra d’abord la force de caractère de ces Celtics qui ont eu le mérite de ne jamais lâcher. Alors qu’ils avaient réussi à maintenir un écart de 8 points, les Sixers ont alors traversé un trou noir de cinq minutes au pire moment, en encaissant un 14-2 qui a tout remis en cause (98-102) et forcé Philly à passer par une prolongation pour l’emporter, non sans se faire une très grosse frayeur.

– Block Party. Si les Celtics ont su briller par leur attaque dans le dernier acte pour inverser la tendance, ils ont notamment pu y parvenir en s’appuyant sur de grosses séquences défensives. Celles-ci ont été marquées par cinq contres, dont trois pour Al Horford et deux pour Jayson Tatum. Al Horford s’est ainsi offert le MVP de la saison à trois reprises, lui rendant la vie particulièrement compliquée dans le quatrième quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. Après être passé au travers sur les deux matchs précédents, l’arrière des Sixers a de nouveau eu la main chaude, ponctuant sa prestation à 42 points de six paniers à 3-points et de tirs clutch pour maintenir les siens en vie sur la fin puis forcer la prolongation, jusqu’à ce 3-points monumental pour la gagne.

✅ Joel Embiid. Le pivot retrouve progressivement sa mobilité au fil des matchs et s’est montré encore un peu plus incisif ce soir. Ça s’en ressent également dans les stats avec 34 points, 13 rebonds et 4 passes décisives, son plus gros match des playoffs pour le rendez-vous le plus important de son équipe jusqu’à présent. Mis au défi par Al Horford, qui l’a plusieurs fois contré, il a fait sa part en prolongation pour sauver son équipe avec cette passe pour James Harden en guise de bouquet final.

✅ Jayson Tatum. Il s’en est fallu d’un rien pour qu’il soit le héros du match avec son 3-points qui avait redonné l’avantage aux siens à 38 secondes de la fin. Il a porté son équipe dans les moments difficiles jusqu’à l’amener à ce qui aurait pu être un retentissant hold-up. 18 rebonds, son nouveau record en carrière en playoffs.

✅⛔ Tyrese Maxey. De la bonne volonté, de l’activité mais encore beaucoup de déchets au tir pour finir à 6/17.

LA SUITE

Game 5 à Boston dans la nuit de mardi à mercredi (1h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.