Trae Young climatise le TD Garden pour arracher un Game 6

Le début du match est plutôt équilibré entre deux équipes qui ont décidé de ne pas défendre, et qui s’échangent constamment les paniers. À ce jeu-là, les Celtics sont légèrement devant (18-16). Les Hawks ne se laissent pas déborder, et montrent même un beau visage dans ce premier quart-temps. À l’issue des 12 premières minutes, les coéquipiers de Trae Young mènent 30-27.

Atlanta démarre bien le second quart-temps, et reste en tête. Mais voilà, sous l’impulsion de Malcolm Brogdon, Boston se réveille. Les hommes de Joe Mazzulla commencent à poser leur basket, et prennent huit points d’avance (54-46). Les Hawks n’y sont plus du tout. En face, la tempête verte est lancée, les Celtics s’envolent au score (63-50). Porté par les 23 points de Jaylen Brown, Boston mène 66-58 à la pause.

Au retour des vestiaires, on sent que les Hawks sont sur un fil, pourtant les hommes de Quin Snyder ne coulent pas et restent en vie (76-66). Trae Young ramène les siens à six points, mais les Celtics vont de nouveau repousser l’écart à dix points en fin de troisième quart-temps (92-82).

Le festival Trae Young

Sur un tir à 3-points, De’Andre Hunter permet à Atlanta de réduire l’écart à six points de nouveau (95-89). Mais, Boston ne laisse pas le doute s’installer. Sur un panier à 3-points, Jaylen Brown sanctionne, et redonne onze points d’avance aux siens (100-89). Les Hawks s’accrochent, et reviennent à huit longueurs des Celtics à moins de 5 minutes de la fin (111-103). Trae Young plante alors deux bombes extérieures consécutives pour égaliser (111-111). À 1 minute de la fin, Atlanta mène d’un point (114-113). Mais, Boston récupère l’avantage avec deux lancers-francs marqués par Derrick White (117-116).

À 7 secondes de la fin, la balle est dans les mains de Trae Young, qui envoie un énorme shoot à 3-points sur la tête de Jaylen Brown pour donner deux points d’avance aux siens, laissant 1.8 seconde sur l’horloge ! Dans la foulée, Jayson Tatum manque le buzzer, et les Hawks réalisent le hold-up en s’imposant au TD Garden 119-117. La série repart à Atlanta.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le gros coup des Hawks. Dominés pendant la majeure partie du match, les hommes de Quin Snyder ont réussi à arracher la victoire au TD Garden. Encore mené de 10 points à cinq minutes de la fin, Atlanta a trouvé les ressources pour sauver sa saison en remportant le 4e quart-temps 37-25. Les Hawks ont pu s’appuyer sur un Trae Young ultra clutch, auteur de 16 points dans le dernier quart-temps. Il y aura bien un Game 6 à Atlanta, jeudi. Une rencontre qui s’annonce bouillante, avec notamment le retour de suspension de Dejounte Murray.

– Le gâchis des Celtics. Face à une équipe d’Atlanta privée de Dejounte Murray, Boston a manqué une occasion en or de conclure la série devant son public. Pourtant, les hommes de Joe Mazzulla étaient supérieurs à leurs adversaires durant le match. La victoire était quasi assurée, mais c’était sans compter sur un finish de très haut niveau des Hawks, portés par un Trae Young de gala. La bande à Jayson Tatum va devoir repartir du côté d’Atlanta pour un Game 6 qui sent déjà la poudre.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Alors qu’il était passé complètement au travers des deux premières rencontres disputées au TD Garden, il a cette fois-ci assumé ses responsabilités en réalisant un match de patron pour sauver la saison de son équipe. Il termine avec 38 points et 13 passes décisives ! Son « money time » est exceptionnel !

✅ John Collins. En l’absence de Dejounte Murray, c’est lui qui a pris le relais en tant que deuxième option. Il termine avec 22 points à 9/18 au tir dont 4/9 à 3-points.

✅ Bogdan Bogdanovic. Il a rendu une copie très propre avec 18 points, 6 rebonds, 5 passes décisives à 6/9 au tir dont 3/6 à 3-points.

✅ Jaylen Brown. Il a été le meilleur joueur des Celtics, et a réalisé un match XXL. Il termine avec 35 points, 7 rebonds, 5 passes décisives à 15/23 au tir dont 4/7 à 3-points.

⛔️ Jayson Tatum. Il a été très maladroit avec seulement 8/21 (38.1%) au tir dont 1/10 à 3-points.

⛔️ Al Horford. Match décevant de sa part avec seulement 3 points et 1 tir rentré sur 5.

LA SUITE

Game 6 à Atlanta, dans la nuit de jeudi à vendredi.

[box boxscore_250423_bos-atl]