Lauri Markkanen officialise sa présence à la Coupe du monde 2023

Avec leur 7e place obtenue en Allemagne, lors de l’Eurobasket 2022, les Finlandais ont surpris beaucoup de monde, dans le sillage d’un excellent Lauri Markkanen : 27.9 points, 8.1 rebonds, 2.4 passes et 1.6 interception de moyenne, à 54% au shoot (dont 41% à 3-points) et 91% aux lancers !

Des performances finalement dans la lignée de celles que l’ailier-fort allait proposer avec une toute aussi surprenante équipe du Jazz cette saison, car il tourne à 25.6 points, 8.6 rebonds et 1.9 passe de moyenne, à 50% au shoot (dont 40% à 3-points) et 88% aux lancers. Décrochant au passage sa première apparition au All-Star Game et peut-être bientôt le trophée de MIP.

Forcément, alors qu’il pratique le meilleur basket de sa carrière, on pouvait logiquement s’attendre à ce que Lauri Markkanen soit présent avec la Finlande lors de la Coupe du monde 2023 (du 25 août au 10 septembre). Et, sans surprise, l’intéressé a d’ores et déjà tenu à mettre fin à tout suspense inutile dans les colonnes de Hoopshype.

« Oui, j’y serai. C’était quelque chose d’énorme pour nous, je crois que nous étions même le premier pays qualifié en dehors des pays hôtes. C’est la première fois que nous nous y qualifions [en 2014, la Finlande avait reçu une invitation, ndlr], donc c’était vraiment énorme pour nous. Je veux toujours représenter mon pays et j’ai déjà hâte d’y être. »

Transformé depuis le dernier Eurobasket

Au Japon, en Indonésie et aux Philippines, pour permettre à son pays de créer une nouvelle fois la surprise, Lauri Markkanen tâchera de faire aussi bien qu’à l’Eurobasket. Une compétition qui, comme il l’espérait, l’avait tout simplement vu changer de dimension.

« Je suis très fier de pouvoir représenter mon pays, c’est toujours un plaisir de retourner [en sélection] », insiste-t-il d’abord. « Tout le monde augmente son niveau de confiance, car on peut venir d’une franchise où notre rôle n’est pas aussi important qu’en équipe nationale. J’ai repris du plaisir, j’ai retrouvé de l’amusement. J’ai vraiment aimé jouer pour [la Finlande], avec le groupe que nous avions. L’Eurobasket combiné au timing de mon transfert, qui est survenu [pendant] la compétition, cela m’a en quelque sorte poussé à essayer de faire mes preuves et je voulais ensuite vivre la meilleure année de ma carrière. »

Mission accomplie donc, alors que Lauri Markkanen a su s’appuyer sur son expérience en sélection pour mieux exploser en NBA, après un bail de quatre ans compliqué à Chicago et un passage d’un an intéressant à Cleveland.

« Être la première option de l’équipe et obtenir toute cette attention des défenses, en étant toujours capable d’être productif, cela a vraiment boosté ma confiance », admet-il, concernant ses performances au cours du dernier Eurobasket. « C’était un tournoi extrêmement compétitif. Si je suis capable de faire ce que je fais ici [à Utah], c’est qu’il y a eu un déclic mentalement. Pouvoir faire mes preuves et voir que je suis capable de le faire, cela a renforcé ma confiance. Quand je suis arrivé [à Salt Lake City], le coach m’a tout de suite dit qu’il voulait que je fasse tout ce que j’ai fait avec la Finlande. »

Formidable porte-drapeau du basket en Finlande, puisqu’il est l’un des trois joueurs finlandais à avoir déjà foulé un parquet NBA (avec Hanno Möttöla puis Erik Murphy), Lauri Markkanen ne tient cependant pas à tirer toute la couverture sur lui à ce niveau.

« Ça a toujours été en progrès, il n’y a pas que moi comme responsable », juge-t-il, à propos du développement de son sport dans le pays. « Le basket finlandais fait aussi de grandes choses grâce aux joueurs qui sont en Europe et je ne vais m’attribuer le mérite de ces gars-là. »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 Total 348 31 45.5 37.1 85.8 1.3 5.9 7.1 1.4 1.9 0.7 1.4 0.5 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.