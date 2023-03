Faciles vainqueurs des Blazers, les Celtics se relancent enfin

Même s’ils défiaient un adversaire dans le dur et en perte de confiance, car sur une série de trois défaites de rang, les Blazers pouvaient nourrir quelques inquiétudes de leur déplacement dans le Massachusetts, car ce test grandeur nature chez les Celtics devait leur permettre de savoir où ils en sont collectivement.

À l’issue de la rencontre, on ne peut pas dire que ce soit spécialement rassurant, puisque Boston n’a eu aucun mal à se défaire de Portland (115-93) et renouer avec la victoire. Une victoire que les C’s avaient déjà en poche après trois quarts-temps, si ce n’est dès la mi-temps.

Compte tenu de la physionomie du match, Jayson Tatum (30 points et 7 rebonds en 31 minutes) a pu être préservé par son coach, au même titre que Damian Lillard (27 points, 8 passes et 5 rebonds en 30 minutes) dans le camp d’en face.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Boston en balade. Résumons : +7 après douze minutes, +15 à la mi-temps et +22 après trois quarts-temps (ainsi qu’à l’arrivée). Pas besoin de plus pour illustrer la facilité avec laquelle les Celtics ont progressivement pris le meilleur sur des Blazers amorphes, cette nuit. Sous l’impulsion de Jayson Tatum, efficace et en contrôle au scoring, les hommes de Joe Mazzulla ont récité leurs gammes et fait exploser la défense adverse, sans manquer non plus d’étouffer l’attaque de Portland. Rien de plus, rien de moins qu’un match à sens unique, qui aura vocation à regonfler le moral des dauphins des Bucks au classement à l’Est.

— Pour Portland, c’était Damian Lillard… et les autres. Difficile de reprocher quoi que ce soit au meneur All-Star, qui a fait de son mieux pour permettre aux Blazers de faire bonne figure dans ce match. Comme depuis plusieurs semaines, il a fait preuve d’agressivité et d’inspiration au scoring (malgré du déchet à 3-points ou avec le ballon), histoire de porter son équipe sur ses épaules. Mais la faiblesse évidente (et regrettable) de son « supporting cast » a logiquement eu raison de toute sa bonne volonté, alors qu’Anfernee Simons (cheville) n’était même pas de la partie. Sale soirée donc, pour les hommes de Chauncey Billups.

TOPS/FLOPS

✅ Les titulaires de Boston. Outre Jayson Tatum, parfait leader du collectif celte, Joe Mazzulla a également pu s’appuyer sur l’efficacité et la productivité du reste de son cinq de départ, qui n’a même pas eu à réellement forcer pour mettre les Blazers dans les cordes. De Derrick White (21 points, 7 passes, 5 rebonds) à Al Horford (17 points, 6 rebonds, 5 passes), en passant par les exceptionnellement plus discrets —mais toujours précieux— Jaylen Brown (11 points) et Marcus Smart (10 points), ce fut juste une belle démonstration de la part des hommes de base de Boston.

✅ Jusuf Nurkic. Le Bosnien n’a pas franchement brillé cette nuit (5 points et 6 rebonds en 17 minutes), mais l’essentiel était ailleurs pour les Blazers et pour lui. De retour de sa blessure au mollet, il remettait effectivement les pieds sur un parquet pour la première fois depuis fin janvier. Une bonne nouvelle pour Portland donc, alors que les prochaines semaines promettent d’être décisives et délicates…

⛔ Portland. Difficile de ne pas mettre tous les Blazers dans le même panier, tant ils ont semblé avoir la tête ailleurs, comme si leur saison était déjà terminée. À la ramasse défensivement et trop prévisibles offensivement, les hommes d’un Chauncey Billups en manque de solutions sur son banc ont cruellement souffert de la comparaison avec un collectif aussi huilé et productif que celui des Celtics. Comme souvent, Damian Lillard a surnagé, mais même lui ne pourra rien faire à ce rythme, si ses coéquipiers ne se mettent pas face à leurs responsabilités, à un mois de la fin de la saison régulière.

⛔ Le banc de Boston. S’il fallait trouver un point négatif à la victoire des Celtics, ce serait assurément la réussite de la « second-unit ». Car, tandis que les titulaires ont assuré, les remplaçants des C’s ont quant à eux été en difficulté au moment de convertir leurs tirs : 9/34 au global (26.5%), dont 6/24 à 3-points (25%). Mention spéciale pour Malcolm Brogdon, habituellement très propre mais qui n’a pas su régler la mire cette fois-ci. Reste que l’écart avec Portland était si élevé qu’une telle maladresse des rotations celtes n’a pas eu d’incidence sur le résultat final.

LA SUITE

Boston (46-21) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).

Portland (31-35) : déplacement à Philadelphie, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).