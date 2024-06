Le Thunder sur la piste de Patrick Williams ?

C’est l’une des grandes énigmes de l’intersaison des Bulls : la franchise va-t-elle garder Patrick Williams ?

Arrivé au bout de son contrat rookie, le 4e choix de la Draft 2020 n’a pas été prolongé par les Bulls et il sera donc « free agent » protégé cet été, après une nouvelle saison frustrante marquée par une fin de campagne prématurée.

À Chicago, Arturas Karnisovas et les dirigeants sont dans une position délicate face à Patrick Williams (2m01), qui n’a que 22 ans et qui peut être un membre important de l’équipe, par son profil polyvalent. Le problème, c’est que ses prestations en dents de scie, et son manque d’agressivité, ont aussi fini par agacer et frustrer…

Selon The Athletic, le joueur et le club négociaient une prolongation de contrat sur les bases d’un salaire de 16 millions de dollars par an à l’automne dernier. Patrick Williams peut-il obtenir mieux cet été ?

Toujours selon The Athletic, le Thunder est en tout cas à l’affût, le profil polyvalent de Patrick Williams collant à l’équipe mise en place actuellement par Sam Presti, d’autant qu’il est encore très jeune. Pour le GM d’Oklahoma City, qui a un vrai nez pour repérer le talent inexploité, le pari aurait du sens, d’autant que le dirigeant a accumulé des montagnes de choix de Draft qui peuvent permettre de faire plier les Bulls en cas de « sign-and-trade ».

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.7 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.7 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 Total 213 28 46.9 41.0 78.0 1.0 3.2 4.2 1.3 1.8 0.9 1.3 0.7 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer l’un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un joueur sans la moindre compensation.