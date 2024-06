Et de 13 : Milwaukee reprend de plus belle en écrasant Miami !

Possible avant-goût du premier tour des playoffs, cette affiche entre Milwaukee et Miami est loin d’avoir tenu toutes ses promesses. Déjà, compte tenu de la blessure au genou de Giannis Antetokounmpo dans le premier acte. Ensuite, compte tenu de la facilité avec laquelle la franchise du Wisconsin a dominé les joueurs de « South Beach » (128-99).

Avant même la fin du troisième quart-temps, la rencontre était déjà pliée avec un écart qui ne descendait pas sous les 20 points. Il a finalement grimpé jusqu’à… 35 unités dans le quatrième. Tandis que les Jrue Holiday (24 points, 7 passes, 5 rebonds), Bobby Portis (18 points, 11 rebonds), Brook Lopez (17 points, 7 rebonds) et autres Grayson Allen (16 points) ont fait le job pour décrocher cette 13e victoire consécutive.

Avec ce large succès, dans la lignée de ce qu’ils proposaient en amont du All-Star Break, les Bucks restent au contact des Celtics au sommet de la conférence Est, alors que le Heat ne parvient pas à revenir dans le Top 6.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Six minutes et puis s’en va pour Giannis Antetokounmpo. Blessé au poignet la semaine dernière, le « Greek Freak » n’a pourtant raté aucun match —à l’exception d’un All-Star Game où il a fait de la figuration— et les Bucks pouvaient se réjouir. Sauf qu’il s’est de nouveau blessé cette nuit, sur un contact genou contre genou avec un adversaire en fin de premier quart-temps. Résultat : Milwaukee n’a pris aucun risque avec son joueur majeur, forfait pour le reste de la partie. Avant de demander à sortir, Giannis Antetokounmpo a eu le temps de compiler 4 points, 4 rebonds et 4 passes en six minutes, alors que son équipe a compensé son absence collectivement.

— Milwaukee en mode rouleau compresseur. Plus les jours passent, plus les Bucks montent en puissance et plus ils impressionnent. Pas encore complètement au complet, d’autant que Giannis Antetokounmpo s’est blessé, ils disposent pourtant d’une impressionnante profondeur de banc, qui permettra à Mike Budenholzer de s’appuyer sur une rotation de 10/11 joueurs de qualité quand tout le monde sera en tenue. Trop, beaucoup trop même, pour ce Heat qui a vite lâché prise devant la puissance de feu des champions 2021 en attaque : 128 points, 19 paniers à 3-points et 27 passes décisives…

— Soir de premières. Jae Crowder et Meyers Leonard côté Bucks, Kevin Love et Cody Zeller côté Heat : ce (prétendu) choc marquait les grands débuts sous leurs nouvelles couleurs de quatre joueurs, plus ou moins appelés à avoir un gros rôle à jouer pour leurs formations respectives dans cette deuxième partie de campagne. Pour l’heure, même si on ne s’attendait pas à grand-chose, on ne peut pas dire que leur premier match restera dans les annales, mais l’essentiel était ailleurs : ils ont rejoué et ont (re)lancé leur saison.

TOPS/FLOPS

✅ Le collectif de Milwaukee. On l’a dit et on le répète : les Bucks ont particulièrement séduit et impressionné collectivement cette nuit. La balle circule bien, les joueurs bougent et se rendent disponibles, les tirs ouverts se multiplient, les paniers primés s’enchaînent au rythme des oublis défensifs des adversaires et le danger vient de partout. Une véritable démonstration de force offensive, qui a vu chaque joueur entré en jeu soigner son compteur stats et se joindre à la fête. Au grand dam de Miami et de ses défenseurs.

✅ Jimmy Butler. S’il fallait retenir la performance d’un joueur du Heat dans cette partie, ce serait celle de « Jimmy Buckets » (23 points), qui a fait de son mieux pour maintenir son équipe en vie (et encore…). Agressif dès le début, il est allé chercher ses points et provoquer les fautes avec aisance, compensant au mieux la faiblesse de son « supporting cast » (Bam Adebayo excepté). Trop esseulé donc, Jimmy Butler n’a malheureusement pas pu garder les siens au contact et, par conséquent, Erik Spoelstra l’a vite fait sortir (21 minutes) en vue du « back-to-back » à Charlotte, où la défaite sera vivement déconseillée, pour ne pas dire interdite.

⛔ Les shooteurs de Miami. Plutôt que de noter la perf’ de Kevin Love ou de Gabe Vincent, retenons plutôt la prestation ratée de tous les « snipers » du Heat. Car, en plus d’être à l’agonie en défense, la franchise floridienne a vite été plombée par son manque de réussite à 3-points, affichant un très vilain 4/24 de loin après trois quart-temps, avant de rectifier le tir dans le « garbage time » pour finir à 9/40. Et c’est justement cet aspect qui a fait la différence aujourd’hui, quand on sait que Milwaukee a shooté à 19/46 derrière l’arc et a rapidement eu la main chaude.

LA SUITE

Milwaukee (42-17) : réception de Phoenix, dimanche soir (19h00).

Miami (32-28) : « back-to-back » à Charlotte, dans la nuit de samedi à dimanche (01h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.