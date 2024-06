Grant Williams devient le numéro 3 du syndicat des joueurs

Il y a du nouveau au syndicat des joueurs qui a tenu sa réunion annuelle en marge du All-Star Week-end. Le résultat d’élections pour trois postes du comité exécutif a également été rendu public. Trois nouveaux joueurs ont en effet été nommés au bureau directeur. Il s’agit de Grant Williams, élu en tant que premier vice-président du syndicat. Jaren Jackson Jr et Donovan Mitchell ont également été élus vice-présidents.

En parallèle, c’est la fin de l’aventure pour Andre Iguodala, premier vice-président pendant quatre ans et membre du comité exécutif depuis 2013, et pour Kyrie Irving, ancien vice-président durant ces trois dernières années.

« Nous sommes ravis d’avoir Grant à ce poste important, et nous souhaitons la bienvenue à Jaren et Donovan au comité exécutif », a déclaré CJ McCollum, président du syndicat. « Leur expérience et leur capacité à se connecter avec les jeunes joueurs de notre ligue seront impératives alors que nous allons de l’avant en tant que syndicat. Je veux aussi prendre un moment pour remercier Andre et Kyrie pour leur service. Les idées de Kyrie ont été inestimables depuis qu’il nous a rejoint en 2020, et Andre a été un leader clé pour nous pendant plus d’une décennie. Leur leadership nous manquera, mais nous savons qu’ils resteront proches et continueront à nous soutenir alors que nous travaillons pour les meilleurs intérêts du syndicat ».

Grant Williams prendra sa mission à cœur

Coéquipier de Jaylen Brown, vice-président du syndicat, Grant Williams s’est investi sur les questions de santé mentale et de « bien-être » des joueurs. Il avait notamment insisté sur l’importance de la communication entre les vétérans et les plus jeunes afin qu’ils soient guidés et mieux accompagnés sur bien des points.

« Andre a été un leader tellement incroyable pour les joueurs et je suis honoré de suivre ses traces dans ce rôle de nouveau premier vice-président », a-t-il déclaré. « Avec des responsabilités accrues, mon objectif est d’assurer le bien-être de nos joueurs sur tous les fronts et de les inspirer à grandir en tant que leaders à l’intérieur et à l’extérieur de notre sport. J’ai hâte de poursuivre notre important travail avec CJ, Tamika et le reste de nos dirigeants joueurs pour élever et renforcer le syndicat ».

Le syndicat, dont Tamika Tremaglio reste la directrice exécutive, est désormais composé de la sorte : CJ McCollum, président, Grant Williams, premier vice-président, Harrison Barnes, secrétaire trésorier, ainsi que six vice-présidents : Bismack Biyombo, Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, Jaren Jackson Jr, Dononvan Mitchell et Garrett Temple.