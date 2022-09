Le plaidoyer de Grant Williams sur l’importance de la santé mentale

« Sans la tête, les jambes ne valent pas grand-chose », c’est en substance le discours qu’a délivré Grant Williams lors de son passage au « Rookie Transition Progam » en juillet dernier. Lorsqu’on l’a invité à expliquer ce qui lui a fait passer un cap cette saison, le poste 4 des Celtics a bien sûr mis en avant les conseils du président Brad Stevens et son coach Ime Udoka : faire beaucoup de vidéo, engager un chef cuisinier, et poursuivre les exercices pour améliorer sa rapidité latérale.

Mais il y a un autre élément qui a fait la différence pour lui : avoir eu recours à un psychologue. C’est l’assistant Joe Mazzula qui l’a aidé à entrer en contact avec Russ Rausch, spécialiste de la santé mentale. Et c’est aussi ce qui a changé la donne pour lui.

« C’est probablement la chose la plus importante de la ligue, plus que votre santé physique », a-t-il déclaré, ajoutant que le corps ne pouvait pas donner sa pleine mesure « si vous n’êtes pas bien spirituellement ».

Se préparer à la solitude

Prenant exemple sur sa propre histoire, la gamberge se nourrit de la solitude qui entoure les jeunes joueurs arrivant en NBA et ce sentiment de devoir encaisser seul sans broncher, découvrir un tout nouvel environnement ultra compétitif, sans avoir l’occasion de souffler ou de vider son sac.

« Vous êtes toujours livré à vous-même », a-t-il ajouté. « Vous n’êtes pas préparé à ça, typiquement. Il y aura des moments dans la ligue où vous aurez l’impression que c’est vous contre le reste du monde ».

C’est à ce moment-là, dans les périodes de doutes, que les failles mentales sont les plus menaçantes, comme lorsque Grant Williams a débuté sa carrière en NBA sur la pointe des pieds.

« Je me suis demandé comment ma carrière allait se dérouler, si j’étais aussi bon shooteur que je le pensais. Vous recevez aussi des menaces de mort de la part des fans et toutes ces autres choses. Et c’est difficile à vivre ».

« J’essaie de faire de moi le coéquipier le plus disponible ou la personne la plus disponible de la ligue »

Pour Grant Williams, ceux qui durent en NBA ne sont pas forcément les meilleurs joueurs, mais ceux qui sont « assez fort mentalement pour progresser ».

« Vous voyez comment ça a tourné pour moi, mais toutes les histoires ne sont pas comme la mienne. Mais de pouvoir dire qu’on s’en est sorti et qu’on est maintenant de l’autre côté, c’est incroyable », a-t-il poursuivi.

Au-delà des beaux discours, le joueur des Celtics lie aussi la parole aux actes en tâchant désormais de se montrer plus disponible, que ce soit pour les rookies de son équipe ou plus largement ceux qu’il a rencontrés ce jour-là.

« Beaucoup de gars ici sont très anxieux en ce moment mais ne l’avoueront jamais. J’essaie de faire de moi le coéquipier le plus disponible ou la personne la plus disponible de la ligue. Je dis toujours : « Vous voulez mon numéro ? Après la réunion, tu peux m’appeler quand tu veux ». Ce genre de choses. Nous en passons tous par là à un moment ou à un autre ».