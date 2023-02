Déjà un effet Poeltl à Toronto

Si les Raptors ont finalement décidé de ne pas chambouler leur effectif à la « trade deadline », ils sont néanmoins parvenus à se renforcer dans un secteur qui leur faisait défaut : dans la raquette, grâce à l’arrivée de Jakob Poeltl. Ou plutôt son retour, car il avait porté les couleurs de la franchise canadienne entre 2016 et 2018.

Au bout de seulement deux matchs, celui qui avait été transféré chez les Spurs contre Kawhi Leonard pour boucler son premier passage à Toronto fait déjà l’unanimité dans son nouveau groupe.

« C’est comme s’il n’était jamais parti »

« Bien sûr, nous sommes meilleurs quand il est sur le parquet », livrait dimanche soir Adrian Griffin, l’assistant de Nick Nurse, en sortie de victoire étriquée face à Detroit. « C’est comme s’il n’était jamais parti, il y a une sorte de cohésion sur le parquet », ajoutait de son côté Fred VanVleet, sans doute celui qui profite le plus des bons écrans de son coéquipier.

Quant à Pascal Siakam, le nouveau compère de Jakob Poeltl dans la raquette des Raptors, il se réjouit aussi de pouvoir retrouver un intérieur qui ne lui est pas étranger et qui possède un certain vécu dans cette organisation.

« C’était un besoin », jugeait d’abord le Camerounais. « C’est quelqu’un de bon dans ce qu’il fait et qui le fait du mieux possible. C’est utile qu’il connaisse l’environnement et que les gens le connaissent, car il a été drafté par cette franchise. Il s’intègre dans les deux domaines. Vous avez besoin d’un grand, prenez-le, mais à quel point pouvez-vous être encore meilleur si vous connaissez déjà ce joueur, que vous l’avez drafté, que vous l’avez validé et que vous savez tout à propos de lui ? »

Les statistiques de Jakob Poeltl dans l’Ontario ne sont, certes, pas les plus ronflantes (6.0 points, 4.5 rebonds et 1.5 contre), mais son influence sur le jeu de Toronto se traduit au-delà des chiffres et, ce, de chaque côté du parquet (intimidation, pose d’écran, passe, rebond, finition près du cercle).

Le joueur de devoir par excellence

Il faut dire que, par rapport à sa première pige au Canada, le pivot de 27 ans est un joueur beaucoup plus accompli et complet, devenu un titulaire référencé en NBA et affichant jusqu’à 13.5 points, 9.3 rebonds, 2.8 passes et 1.7 contre de moyenne la saison dernière.

« J’ai connu différents rôles en soutien mais, dernièrement, j’ai été davantage impliqué, en essayant d’être un peu plus créateur. De toute évidence, vous vous développez un peu partout, votre shoot s’améliore, votre technique aussi. Mais le simple fait de lire le jeu fait que tout se ralentit autour. Faire les bonnes lectures et faire du jeu pour mes coéquipiers, c’est vraiment quelque chose sur lequel j’ai cherché à me concentrer dernièrement et j’ai plus de réussite à ce niveau », racontait-il ainsi, concernant son développement à San Antonio.

Même si Jakob Poeltl doit prendre ses marques dans le jeu, notamment défensivement, où il peine pour le moment à jouer sans se faire rattraper par les fautes (5 contre Utah vendredi soir et 6 contre Detroit dimanche soir).

« Nous avons un style de défense très actif », analysait-il à ce sujet, tandis qu’il est moins utilisé en couverture, mais davantage amené à défendre et à mettre la pression sur l’homme. « Ce n’est pas quelque chose que je ne connais pas, je l’ai déjà pratiqué auparavant. Bien sûr, c’est différent de ce que je faisais ces dernières années à San Antonio, mais c’est assurément quelque chose que je peux faire. »