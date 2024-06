Les Raptors ont joué la carte de la patience

C’était l’équipe la plus susceptible de bouger, pensait-on. On en parlait même comme du premier domino, de la franchise qui allait tout déclencher.

Finalement, au lendemain de la « trade deadline », le constat est inverse : Toronto n’a pas profondément modifié son effectif puisque l’arrivée de Jakob Poeltl, une vraie bonne pioche d’ailleurs, est le seul mouvement à signaler.

Pourtant, ESPN nous apprend que les coups de téléphone ont été nombreux. Notre confrère Bobby Marks annonce même que la moitié de la ligue a cherché à récupérer O.G. Anunoby !

Les Grizzlies et les Pacers auraient notamment proposé trois « premier tour » de Draft pour l’ailier, mais à chaque fois, les dirigeants ont refusé car ils voulaient également un joueur en échange. Les Rockets, eux, avaient des « second tour » à offrir quand les Warriors auraient aussi discuté avec les Canadiens.

Dès lors, comment expliquer que les Raptors soient restés muets jeudi ? Déjà parce que les transferts de Kyrie Irving et Kevin Durant ont changé la donne dans la ligue. Puis par manque d’offres réellement satisfaisantes.

« Ce n’est jamais le bon moment pour prendre des décisions sur le long terme », estime le président de la franchise, Masai Ujiri, quand il pense à la « trade deadline », pour Sports Net. « Tout ce qu’on aurait pu faire jeudi, on peut aussi le faire cet été. »

L’ancien dirigeant de Denver espère donc obtenir une meilleure contrepartie en échange d’O.G. Anunoby (ou de Pascal Siakam) durant l’intersaison. De plus, en jouant la carte de la patience, il offre aussi une nouvelle chance à son groupe, auteur d’une première moitié de saison décevante avec cette dixième place dans la conférence Est.

« On essaie mais notre progression n’est pas linéaire », reconnaît-il. « On vit une saison mouvementée, ce à quoi on peut s’attendre avec une jeune équipe. Nos joueurs ont progressé mais collectivement, on a eu des hauts et des bas. Mais je crois en ces gars-là. On croit en eux. S’améliorer, ça prend du temps. Il y a un niveau d’impatience désormais dans la façon dont on pense les choses, mais j’espère qu’on va avoir un peu de patience. »