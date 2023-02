Il y a 30 ans, Michael Jordan et Larry Bird se disputaient un Big Mac

Il y a trente ans jour pour jour, une publicité pour McDonald’s faisait sensation durant le Super Bowl de 1993.

Pour célébrer le 25e anniversaire du Big Mac, il fallait mettre le paquet et la chaîne de « fast food » américaine a fait ce qu’il fallait, en mettant en scène, et aux prises, deux monstres sacrés du sport américain… mais pas sur le terrain, plutôt sur les parquets : Michael Jordan contre Larry Bird !

À l’époque, Michael Jordan est déjà une star mondiale, mais son ascension semble irrésistible, lui qui vient non seulement de remporter son deuxième titre NBA avec le triplé en vue (et bientôt conquis) mais aussi d’enchaîner les contrats publicitaires plus rémunérateurs les uns que les autres (Wheaties, Hanes, Gatorade), sans oublier la marque à son nom qui est un succès immédiat chez l’équipementier Nike !

Evidemment sur le coup, l’agence de pub Leo Burnett a senti le filon et a voulu exploiter cette ancienne rivalité de la conférence Est (Larry Bird est à la retraite depuis quelques mois quand le spot est diffusé à la télévision) dans une fiction publicitaire très marrante et riche en autodérision. Une pub qui tourne au H-O-R-S-E, un concours de tirs improbables et qui commence par ce clin d’oeil de Bird à « His Airness » : « Pas de dunks ! »

Joe Pytka, le réalisateur, avait en l’occurrence demandé à Bird d’improviser dans ce duel haut en couleurs et en « trashtalking ». Pour essayer de surprendre Jordan, et d’obtenir ainsi des réactions authentiques de MJ !

« Nothing but net »

Par ailleurs, Michael Jordan adorait le McDo, surtout leur petit déjeuner ! C’est Charles Oakley, son grand copain à l’époque des Bulls, qui l’a rappelé il y a un an.

Pub mythique des années 1990, qui a notamment inventé (ou popularisé) l’expression « nothing but net » (rien que le filet, devenue filoche en français) et qui a fait tenter beaucoup de tirs impossibles, face à leur corbeille à papiers comme au gymnase local, à des millions de gamins à travers le monde, ce spot publicitaire va plus ou moins servir de base à ce qui deviendra in fine Space Jam.

Il y aura en effet une suite à cette pub avec Charles Barkley (qui aimait lui aussi son McDo) pour le SuperBowl 1994, puis deux autres pubs avec Bugs Bunny et Marvin The Martian dans la foulée, avant que le cap du grand écran ne soit franchi en 1996 pour l’aventure Looney Tunes.

Bien plus tard, en 2010, LeBron James et Dwight Howard reprendront le concept, avec une apparition de Larry Bird pour boucler la boucle. Avant que le « King » ne reprenne à son tour le flambeau pour Space Jam 2.