Stats & Highlights | La passe de trois pour Milwaukee et Miami

Le scénario de la soirée n’a pas été le même pour les Bucks ou pour le Heat, mais les deux équipes ont néanmoins connu le même résultat : une victoire, qui est la troisième de suite.

Giannis Antetokounmpo (41 points) et ses coéquipiers ont largement dominé les Pacers (neuvième défaite en dix matches) et n’ont eu qu’à confirmer en deuxième mi-temps quand Jimmy Butler et compagnie ont bataillé jusqu’à la fin face à Orlando pour maintenir en vie leur série.

Indiana – Milwaukee : 131-141

Les Pacers sont les spécialistes du comeback cette saison. Mais là, ils partaient de vraiment trop loin. Les Bucks ont trop bien entamé la rencontre, avec neuf paniers primés en premier quart-temps. Ils terminent ce premier acte avec un 15-3. Avant d’enfoncer le clou en deuxième quart-temps. Quelques secondes avant la pause, il y a 30 points d’écart…

Indiana retrouve enfin des couleurs en troisième quart-temps, Buddy Hield et T.J. McConnell y inscrivent 26 points et Milwaukee est moins tranchant. Pour tenter de se rapprocher encore, les troupes de Rick Carlisle envoient Giannis Antetokounmpo sur la ligne des lancers-francs.

Le Grec, maladroit depuis le début de partie dans ce domaine, ne tremble pas cette fois (5/8 dans les quatre dernières minutes) comme quelques jours auparavant face à Denver, et termine avec 41 points.

Miami – Orlando : 110-105

Le Heat a mis du temps à écarter son voisin floridien. La première mi-temps, où Anthony Cole et Jimmy Butler ont brillé, a été dominée par le Magic. Il y a du mieux en troisième quart-temps, mais Orlando, bien que maladroit à ce moment-là, conclut cet acte avec un 10-0 pour garder le contrôle avant le dernier quart-temps.

C’est alors que la dynamique s’inverse. Miami provoque des ballons perdus (20 au total pour Orlando, qui seront transformés en 32 points), passe un 19-6 et s’impose.

Le Heat reste souverain chez lui puisque c’est une sixième victoire de suite à domicile pour les hommes d’Erik Spoelstra. Fin de série en revanche pour le Magic, après deux succès de rang.