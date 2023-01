Le 3/3 de loin de Fred VanVleet et l’envergure des Raptors gênent grandement les Warriors en début de match. Stephen Curry donne alors l’exemple en utilisant l’agressivité canadienne à son profit pour attaquer le cercle sans relâche. Ses 13 points ramènent Golden State, mais un 2+1 de VanVleet donne l’avantage à Toronto (36-34).

Alors que Pascal Siakam (2/12 aux tirs) et Klay Thompson (3/10 aux tirs) rivalisent de maladresse, l’activité de Scottie Barnes et le réveil de Jordan Poole gardent les deux équipes au coude à coude (54-53). Il faut attendre trois stops défensifs de suite de Golden State et le premier 3-points de Klay Thompson pour voir les Warriors passer devant à la pause (63-62).

Les Warriors perdent autant de ballons dans les trois premières minutes du troisième quart-temps que dans toute la première, et Toronto en profite grâce au réveil de Pascal Siakam pour reprendre l’avantage (81-76). Dans le sillage de Stephen Curry, à la création, les Warriors répondent en terminant la période par 22-13 grâce notamment à un 4/4 à 3-points de suite de Jonathan Kuminga dans les corners (98-94) !

L’avance des Warriors atteint les huit unités mais la paire VanVleet-Siakam garde les Raptors en embuscade (108-105). Ce sont toutefois les « Splash Brothers » qui décident de tuer les espoirs de Toronto. Les deux joueurs font mouche de loin quatre fois et ils créent pour leurs coéquipiers pour prendre onze points d’avance (125-114).

Les Warriors engrangent donc une victoire méritée avant de partir pour un « road trip » difficile face au Thunder, aux Wolves, et aux Nuggets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Steve Kerr, Nick Nurse, et l’alternance défensive. Adversaires lors des NBA Finals 2019, pendant lesquelles Nurse avait remis au goût du jour la stratégie défensive de la boite, les deux entraineurs ont de nouveau rivalisé de créativité dès le premier quart-temps. Les Raptors ont entamé la rencontre en défendant tellement haut sur les extérieurs de Golden State pour éliminer leurs tentatives à 3-points qu’ils en ont laissé la raquette grande ouverte. Un passage en zone 1-3-1 puis 2-3 n’a pas réglé le problème. De son côté, Steve Kerr a opté pour une boite sur Fred VanVleet après que le meneur a marqué ses quatre premiers tirs. La stratégie a fonctionné lors de deux possessions et a permis aux Warriors de rentrer dans leur match.

– Les Warriors règlent la mire. Après avoir terminé la première à 6/22 à 3-points, les Warriors ont inversé la tendance en deuxième mi-temps, marquant 12 de leurs 19 tentatives de loin. Si Stephen Curry et Klay Thompson ont lancé les hostilités en troisième quart-temps, c’est Jonathan Kuminga qui a créé la surprise avec un 4 sur 4 dans les trois dernières minutes de cette période. Ses quatre tirs sont arrivés sur des actions similaires. Un pick-and-roll pour Stephen Curry d’un côté du terrain avec personne dans le corner. Avec deux joueurs sur lui, Curry décale le « roller », obligeant toute la défense de Toronto à s’orienter dans l’axe, laissant Kuminga seul dans le corner opposé. Golden State a terminé la deuxième mi-temps à 12/19 à 3-points.

– Les Raptors ont gâché leurs deuxièmes chances. Toronto a terminé le match avec 11 tirs tentés de plus que son adversaire, grâce notamment à 14 rebonds offensifs. Malheureusement pour eux, ils n’ont marqué que 8 points sur ses 14 prises. Ils ont été maladroits tout le match près du cercle, terminant la rencontre à seulement 46% de réussite dans ce secteur. Ajoutez à cela un 13 sur 21 aux lancers francs et vous comprenez que les Raptors ont que très rarement capitalisé sur les erreurs de Golden State.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry – Klay Thompson. Le meneur des Warriors a montré la voie à suivre pour ses coéquipiers. Il a pris ce que la défense des Raptors lui a donné et a attaqué celle-ci pendant le match pour finir avec 35 points, 11 passes et 7 rebonds. Son Splash Brother a commencé le match à 3/10 au shoot, avant de rectifier le tir. Il a marqué 17 points en deuxième mi-temps à 6/11 aux tirs, dont 4/6 à 3-points.

✅ Donte DiVincenzo – Jonathan Kuminga. Dans le sillage de Stephen Curry, Donte DiVincenzo a lui aussi attaqué le cercle, avec 12 points et il livre 10 caviars. Peu inspiré en première mi-temps, Jonathan Kuminga a eu un impact décisif en deuxième mi-temps. Il a marqué 12 de ses 15 points en troisième quart temps.

✅ Scottie Barnes. À la fois discret et omniprésent, Scottie Barnes a noirci la feuille de stat avec 24 points, 6 rebonds, et 5 passes.

✅ Fred VanVleet. Face à un Stephen Curry des grands jours, le meneur de Toronto a répondu présent. Il a commencé en feu, avant de prendre les choses en main quand son équipe en avait besoin en deuxième mi-temps. Il finit avec 28 points et 10 passes mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens.

⛔ Pascal Siakam. Le Camerounais n’a jamais vraiment réussi à trouver son rythme, à l’exception de cinq minutes en troisième quart-temps. Il a terminé avec 21 points mais à 8/26 aux tirs.

LA SUITE

Golden State (25-24) : déplacement à Oklahoma City lundi.

Toronto (22-28): déplacement à Portland en back-to-back samedi.