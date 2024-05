Le pivot remplaçant, un choix à la carte pour Rick Carlisle

Depuis le début de saison, Myles Turner occupe trente minutes par match au poste de pivot. Quand il sort, les minutes sont alors distribuées entre plusieurs joueurs : Jalen Smith et Isaiah Jackson, voire Goga Bitadze.

Sauf que la hiérarchie n’est pas si claire dans l’esprit de Rick Carlisle. Depuis le retour de Myles Turner, qui a connu des soucis au dos, le coach choisit son remplaçant à la carte, surtout entre Smith et Jackson.

« J’ai pris ces deux joueurs ensemble pour leur dire qu’ils devaient être prêts », raconte Rick Carlisle à l’Indy Star, quand il évoque cette petite réunion à trois, une heure avant la rencontre contre les Bucks. « J’ai dit que Myles était de retour donc que ma décision sur son remplaçant se ferait à la dernière seconde, selon mes sensations sur le match. J’aimerais leur dire qui est le premier remplaçant, mais je n’en sais rien. »

Face à Milwaukee, c’est Jalen Smith qui a eu le droit au plus gros temps de jeu. Myles Turner a évidemment joué 35 minutes, Jalen Smith 10 et Isaiah Jackson n’a eu que 84 petites secondes. Deux jours après, dans une large défaite contre le Thunder, Rick Carlisle fait tourner avec 20 minutes pour Myles Turner et 17 pour Isaiah Jackson. Jalen Smith, lui, n’est pas entré en jeu alors que Terry Taylor et Goga Bitadze ont aussi eu des miettes.

Il n’y a donc pas vraiment de vérité et les joueurs, comme le coach, devront s’adapter match après match.

« Ce n’est pas comme si j’avais un chapeau avec des noms dedans, ni que je jouais à pile ou face », précise le coach des Pacers. « Ces décisions ne sont pas faciles à prendre. Le basket est tellement dynamique désormais que tout peut changer en une fraction de seconde. On peut commencer un match en se disant qu’un joueur va forcément jouer et des événements arrivent et finalement on change de joueur. »