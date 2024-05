Les Celtics ne s’affolent pas face à la maladresse de Jayson Tatum

Après six matches de playoffs, Jayson Tatum attend toujours de dépasser les 30 points. Mais plus frappant que le manque de grosses sorties de sa part, c’est son adresse qui est inquiétante. Le All-Star de Boston ne shoote en effet qu’à 40% de réussite et 25% à 3-pts.

La preuve avec son Game 1 contre Cleveland où il n’a marqué que 18 points à 7/19 au shoot, et aucun panier primé inscrit en cinq tentatives.

« Il n’est pas obligé de forcer les choses », analyse son coach Joe Mazzulla. « Dans ce match, quand il posait un écran, on marquait 1.6 point par possession. Avec un tel chiffre, on est la meilleure attaque de l’histoire du basket. Il a potentiellement fait 11 passes décisives (5 au total), avec ses 18 points et 3 contres. Donc je trouve qu’il fait un excellent travail pour prendre ce que la défense offre et avoir de l’impact des deux côtés du terrain. On a besoin de ça et il le fait très bien. »

Avec ses 10.5 rebonds et 5.3 passes de moyenne depuis le début des choses sérieuses, Jayson Tatum fait effectivement d’autres efforts pour compenser sa maladresse et ses prestations moyennes, lui qui tourne à seulement 21.2 points. « Il devient un joueur qui fait le jeu, ou il est dans ce rôle de créer le jeu. On ne va pas dire qu’il se sacrifie, mais il fait beaucoup de justes choix », estime Jrue Holiday.

L’attaque de Boston tourne toujours mieux avec lui

Plus important encore, avoir leur All-Star à ce niveau n’est pas un point noir pour les Celtics pour l’instant. Quand il est sur le terrain, l’attaque de Boston tourne à 126.4 points sur 100 possessions. Sans lui ? L’efficacité retombe à 101.7 points. Anecdote : son meilleur match, le Game 2 contre Miami (28 points à 50% au shoot), correspond à la seule défaite de son équipe…

Surtout, ces deux dernières saisons, quand Jayson Tatum était moins tranchant, les Celtes étaient dans le dur et perdaient beaucoup (7-8 quand il est à moins de 40% de réussite ; 4-6 à moins de 20 points). Cette saison en playoffs, quand il a shooté à moins de 40%, Boston affiche un parfait 4-0. Et depuis deux rencontres, il ne dépasse pas les 20 unités, mais il y a deux succès au bout.

« Les joueurs peuvent avoir de mauvaises soirées en matière d’adresse. Mais que fait-il alors ? Il défend, fait circuler le ballon et cela donne des passes décisives et de gros rebonds », se réjouit Payton Pritchard. « On est focalisé sur les shoots, mais il y a d’autres domaines pour avoir de l’influence. Et s’il termine avec 18 points mais qu’on gagne de 25 unités, alors il a eu un gros impact. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.