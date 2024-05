Anthony Davis réclame de la continuité aux Lakers

Éliminés au premier tour des playoffs, à l’issue d’une série frustrante face aux Nuggets, les Lakers sont maintenant tournés vers la saison prochaine. Réfléchissant, notamment, aux domaines dans lesquels ils doivent progresser pour pouvoir (réellement) viser le titre NBA.

Alors que la direction californienne a frappé la première la semaine dernière, en écartant Darvin Ham, voilà que Anthony Davis donne son ressenti par rapport à ses « exigences » en vue de 2024/25. « AD », que certains appellent à plus s’impliquer dans les choix de « sa » franchise, en tant que joueur-clé de celle-ci…

« Tout est une question de continuité » explique-t-il. « Beaucoup de nos gars étaient absents : Rui [Hachimura] a manqué des matchs, Gabe [Vincent] en a raté beaucoup, [Jarred Vanderbilt] en a manqué un tas, [Christian Wood] aussi… Mais je pense que l’on a trouvé quelque chose en fin de saison avec cet effectif. Évidemment, certains gars devront prendre des décisions, mais je pense que la meilleure manière de continuer de se battre pour le titre, c’est de garder son noyau intact. J’ai appris ça en étant à New Orleans, où j’ai eu un nombre incalculable de coéquipiers différents, et c’était difficile… »

S’inspirer des meilleures équipes

Si les blessures ont donc quelque peu affaibli Los Angeles en saison régulière (Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt, Christian Wood et Cam Reddish) puis en playoffs (Vanderbilt, Wood et Reddish), Anthony Davis milite donc pour le maintien de l’effectif de 2023/24, alors que les rumeurs de l’arrivée d’une troisième star ont recommencé.

Problème : plusieurs éléments comme LeBron James, D’Angelo Russell, Taurean Prince, Spencer Dinwiddie, Jaxson Hayes, Cam Reddish vont ou peuvent tester le marché, laissant « AD » et les Lakers dans le flou.

« Regardez les équipes comme Denver, Boston, Golden State… Ces équipes qui ont accompli des choses incroyables parce que le noyau est resté ensemble, avec juste des ajouts autour sans faire trop de changements » illustre l’intérieur angeleno. « Après, c’est différent quand beaucoup de gars ont des options et doivent prendre les meilleures décisions pour leur famille et pour eux. Nous verrons donc comment se déroulera l’été, ce que feront certains gars, mais en me basant sur mes observations et l’expérience, la meilleure manière de continuer de se battre pour le titre est de garder son noyau ensemble. »

Première bonne nouvelle pour Anthony Davis : Christian Wood a déjà choisi de rempiler à Los Angeles et, en attendant de savoir ce que décideront LeBron James ou D’Angelo Russell, il faudra d’abord connaître le nom du prochain coach de cette équipe (Mike Budenholzer, Kenny Atkinson, JJ Redick, Tyronn Lue ?).