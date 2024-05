Trente ans après le fameux « Choke Sign » en direction de Spike Lee et ses 25 points en dernier quart-temps au Madison Square Garden, Reggie Miller était de retour à New York pour un nouveau match de playoffs entre les Knicks et les Pacers.

« Je suis impatient de voir cette atmosphère. Je sais que les gens me demandent si je ne suis pas inquiet de revenir à New York pour commenter une rencontre. Non, c’est ma ville. Cette salle est la mienne. Donc pourquoi serais-je inquiet de venir ici ? », s’amuse le commentateur de TNT.

L’ambiance était même plutôt festive puisque Reggie Miller et Spike Lee ont reçu une copie des journaux de l’époque, New York Post et Daily News, du lendemain de ce match de légende, remporté par les Pacers, même si ce sont les Knicks qui iront finalement en Finals en 1994.

Josh Hart, le haut-parleur

« Beaucoup d’habitants de New York, à l’aéroport ou dans la ville, la première chose qu’ils me disent, c’est : ‘Je te déteste, vraiment, mais je respecte ton jeu.’ C’est comme une médaille pour moi », poursuit l’ancien shooteur.

Du temps est passé mais le public de New York ne peut pas totalement oublier les affrontements avec les Pacers des années 1990. Encore plus pendant un second tour de playoffs entre les deux franchises. Les spectateurs ont donc entonné un « Fuck You Reggie » dans les dernières secondes de ce Game 2.

Josh Hart s’est alors dirigé vers le poste des commentateurs. « Je ne sais pas si tu entends, mais je crois qu’ils disent ‘Fuck You Reggie' », sourit le joueur, encore infatigable et très bon dans la victoire de New York. « Je voulais m’assurer qu’il entende bien ce que les fans chantaient. Je voulais être vraiment sûr », précisera-t-il ensuite le sourire aux lèvres, dans le vestiaire, pour expliquer ce moment.

