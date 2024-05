OG Anunoby coupé dans son élan, les Knicks dans le flou

Il était bien parti pour exploser son record en carrière en playoffs. Mais à quatre minutes de la fin du troisième quart-temps, OG Anunoby a dû quitter ses partenaires de jeu pour rejoindre le vestiaire et ne pas revenir.

Sur une contre-attaque mal embarquée, l’ailier des Knicks, entraîné dans son élan, n’a pas été en mesure de finir. Mais il a surtout mal fini sa course et s’est blessé. On l’a vu se tenir l’arrière de la cuisse gauche, avant de quitter le terrain en boitant.

« Je ne suis pas sûr de son état. Je n’ai pas encore parlé à l’équipe médicale », lâche Tom Thibodeau, par ailleurs séduit par la performance de son joueur : « Je l’ai trouvé très agressif. Je pense qu’il a très bien joué à la fin du Game 1 avec son activité défensive. Il a repris là où il s’était arrêté, c’était énorme pour nous, c’est ce qui nous a permis de prendre un bon départ. »

L’ancien joueur des Raptors a eu la bonne idée d’exploser offensivement alors que Jalen Brunson a également dû rejoindre le vestiaire, temporairement dans son cas, en raison d’une blessure au pied. Déjà intenable dans le premier quart-temps dans ses attaques du cercle, le natif de Londres a poursuivi ses efforts dans le second, combinant bien avec Isaiah Hartenstein notamment.

Une belle variété offensive

Avec à l’arrivée, 28 points (10/19 aux tirs dont 4/7 de loin), son record en playoffs donc et le double de sa moyenne dans ces phases finales, 4 rebonds et 3 passes. « C’était énorme. La façon dont il a marqué, c’était un peu de tout. Il a couru, rentré des paniers à 3-points, il a été bon en transition, il a attaqué le cercle, il a été décisif. Que du positif », retient son coach.

Ce dernier, privé de son porte-bonheur (seulement 5 défaites avec les Knicks, pour 26 victoires !) ainsi que de Mitchell Robinson, a dû mobiliser Precious Achiuwa pour finir le match. Quasiment pas utilisé depuis le début des playoffs, l’autre recrue venant des Raptors a répondu présent avec ses 8 points et 5 rebonds en 28 minutes.

« Je ne sais pas ce qu’il en est (d’Anunoby) à l’heure actuelle. C’est entre lui, le médecin et l’équipe. Mais il y a toujours la mentalité de prendre la relève dans cette équipe. On a un groupe de gagnants qui vont contribuer de toutes les manières possibles », affiche Precious Achiuwa.

À juste titre, car malgré une cascade de blessures (Julius Randle, Bojan Bogdanovic…), les Knicks sont à deux manches de la finale de conférence.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 Total 418 29 47.4 37.6 74.5 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.