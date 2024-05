Steve Kerr répète que Stephen Curry est le « Michael Jordan moderne »

Pour avoir une idée de l’effet Stephen Curry dans une salle NBA, il suffit d’écouter le public de la Capital One Arena lors la venue des Warriors lundi soir. Chaque panier du meneur a généré un enthousiasme collectif, flirtant parfois avec la stupéfaction tant la difficulté des tirs convertis est élevée.

Le point d’orgue de cette fascination locale a été son passage aux lancers-francs, en fin de rencontre, durant lequel les spectateurs ont chanté des « MVP ! MVP ! » pour lui. Une séquence rare pour un joueur adverse.

MVP chants for Steph in D.C. 🐐 pic.twitter.com/ljy09cs3XA — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 16, 2023

Cette scène inspire à Steve Kerr la comparaison ultime, qu’il avait déjà utilisée plusieurs fois dans le passé. « C’est le MJ (Michael Jordan) moderne. J’avais l’habitude de voir ça en jouant avec les Bulls. La moitié de la salle portait des maillots rouges n°23, et maintenant la moitié de la salle porte des maillots bleus et jaunes n°30 », constate le coach en citant les numéros des deux joueurs respectifs.

L’entraîneur des Warriors est sans doute la personne la mieux placée au monde pour oser ce parallèle. Coach de Stephen Curry depuis près d’une décennie maintenant, il a été le compagnon de route de la légende des Bulls durant le second triplé (1996-1998). Le public s’extasiait encore à l’époque pour ses envolées vers le cercle, là où Stephen Curry sidère aujourd’hui les fans par son adresse lointaine. Deux styles de jeu pour deux joueurs charismatiques qui ont changé ce sport.

Pas un « super-héros »

« Steph transcende le jeu. Il suscite une émotion chez les gens parce qu’il est tellement impressionnant avec son jeu que, peu importe où on va, des gens l’acclament et sont impatients de le voir jouer parce qu’on n’a jamais rien vu de tel. Et je pense que les gens peuvent s’identifier à lui parce qu’il n’est pas un super-héros, en termes de taille ou de puissance. Il fait 1m88 et 83 kg », rappelle Steve Kerr, avant d’ajouter : « Beaucoup de gens font cette taille mais aucun ne peut faire ce qu’il peut faire. »

Son meneur juge cette comparaison, faite par le technicien, « intéressante » et « singulière ». « Je ne le prends jamais pour acquis parce que ça n’a pas toujours été comme ça. Et c’est la raison pour laquelle on joue, dans le sens où les fans font partie de l’aventure, ils viennent et dépensent leur argent durement gagné pour les places, et créent une atmosphère comme ce soir. À partir de l’instant où l’on est entré sur le parquet pour l’échauffement et tout au long du match, c’était incroyable », qualifie le meneur.

Ce dernier a sans doute puisé dans cette énergie pour signer son grand chantier à 41 points (12/28 aux tirs dont 6/15 de loin) et 7 rebonds. « Par chance, on ressent ça lors de la plupart de nos déplacements, et à domicile évidemment. Cela signifie beaucoup. Je lui laisse donc le soin de faire la comparaison, mais c’est particulier de savoir ce que nos accomplissements ont fait pour générer cette atmosphère soir après soir, même à l’extérieur », apprécie Stephen Curry.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.