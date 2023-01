Stephen Curry retrouve du rythme pour faire plier les Wizards

Après une première mi-temps équilibrée, on a bien cru que les Warriors allaient encore s’incliner à l’extérieur.

Dans le troisième puis dans le quatrième quart-temps, les Wizards ont ainsi fait un petit écart, pointant à +8 à 9min30 de la fin. Evidemment, il restait beaucoup de temps pour Golden State mais leur attaque brouillonne et leur défense aux abois fournissaient toutes les armes nécessaires à Kristaps Porzingis et sa bande pour l’emporter.

Mais les champions en titre ont trouvé les ressources nécessaires, portés par un Stephen Curry qui retrouvait du rythme au meilleur moment, et une défense qui arrivait enfin à enchaîner les stops.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry retrouve sa patte. Ses trois matchs depuis son retour de blessure étaient moyens, et jusqu’à 9 min 30 de la fin, le meneur restait dans cette dynamique, avec 29 points mais à 8/23 au tir dont 4/12 de loin. Sa fin de match fut par contre une masterclass, avec 12 points à 4/5 en 7 minutes. Et des paniers que lui seul peut réussir.

– Draymond Green a profité des prises à deux sur Stephen Curry et Jordan Poole. Le « backcourt » de Golden State ayant compilé 73 points (41 pour Stephen Curry et 32 pour Jordan Poole), les Wizards se sont assez logiquement focalisés sur les deux hommes en fin de match. Des prises à deux qui leur ont permis de servir Draymond Green sous le cercle, l’intérieur inscrivant 11 de ses 17 points dans le quatrième quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Lamb et Donte DiVincenzo. Sans aucun doute les facteurs X de Golden State. En sortie de banc, les deux hommes ont apporté leur énergie et leur envie défensive. Anthony Lamb, qui a frustré Kyle Kuzma et provoqué plusieurs fautes offensives de l’ailier adverse, termine avec un incroyable +36 au +/- en 25 minutes.

✅ Rui Hachimura. On a bien cru qu’il avait cassé le moral des Warriors dans le troisième quart-temps, puis au début du quatrième. Avant qu’il ne disparaisse sur le banc de Washington…

✅⛔ Kristaps Porzingis. Un match à la Janus, avec 25 points en première mi-temps, et 7 à 2/5 en seconde.

⛔ Kyle Kuzma. Kristaps Porzingis ayant disparu de la circulation, et les Wizards cherchant quelqu’un capable de marquer des paniers en fin de match, il a enfilé son costume de super-héros. Malheureusement, il l’avait sans doute mis à l’envers. 16 points à 5/20 au tir pour lui au final, et un « money-time » totalement raté.

⛔ Andrew Wiggins. Le mauvais visage d’Andrew Wiggins, passif et peu impliqué.

LA SUITE

Golden State (22-22) : les Warriors iront à la Maison-Blanche avant de continuer leur « road trip » à Boston, jeudi

Washington (18-26) : direction New York pour les Wizards, dès mercredi