Steve Kerr : « Sur bien des aspects, Stephen Curry est comme Michael Jordan »

À quelques heures, ou plutôt quelques matches, de voir Stephen Curry s’emparer du record de Ray Allen pour le plus grand nombre de 3-points inscrits dans l’histoire, Steve Kerr est revenu sur l’influence de son meneur de jeu sur la NBA actuelle, et sur sa place dans l’histoire.

Au départ, une simple question d’un journaliste sur son 3-points préféré inscrit par son meneur.

« Je trouve que, sur bien des aspects, Stephen Curry est comme Michael Jordan » répond le coach de Golden State. « Il y a tant de moments où ses tirs se ressemblent tellement. On ne peut même plus les distinguer puisqu’on s’y est habitué. Et peut-être que c’est le vrai signe de la grandeur. Chaque soir, (les fans) vont voir quelque chose de spécial. Et quand vous faites quelque chose encore et encore et encore, c’est plus difficile de se démarquer. C’est devenu une routine pour lui ».

« Je n’ai tout simplement jamais vu quelqu’un d’aussi confiant »

En gros, la comparaison porte sur la capacité de Stephen Curry à rendre banal quelque chose de rare, voire d’exceptionnel. Comme Michael Jordan en son temps avec son « hang time » ou ses moves ultra compliqués. À force de les voir tous les soirs, « ça s’imprime dans la rétine comme situation normale ».

« Steph a placé la barre tellement haut sur les différences entre un bon tir et un mauvais tir » poursuit Steve Kerr. « Il était clairement le joueur le plus à même de le faire grâce à son talent et au fait qu’il puisse le faire en dribblant ou sur du catch-and-shoot. C’était aussi en grande partie dû à son état d’esprit. Je n’ai tout simplement jamais vu quelqu’un d’aussi confiant et dépourvu de toute sorte d’appréhension lorsqu’il s’agit de shooter. Et je dis ça dans le bon sens du terme. »

Le plus fou, c’est de voir que Stephen Curry, à 33 ans, est dans la course pour remporter un troisième trophée de MVP et qu’il va porter ce record à 3-points à des hauteurs incroyables.

« C’est difficile d’imaginer à quel niveau ce record en sera lorsqu’il prendra sa retraite » avoue Steve Kerr. « Ce que je veux dire, c’est qu’il va décrocher un record qui était déjà assez incroyable en soi, vu ce que Ray Allen avait fait dans sa carrière. Donc, c’est un peu hallucinant ».