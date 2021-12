Ray Allen veut être dans la salle le jour où Stephen Curry va s’emparer de son record

S’il maintient sa moyenne actuelle et qu’il n’a pas de contretemps, Stephen Curry deviendra d’ici la fin du mois le shooteur le plus prolifique à 3-points de l’histoire. Avec 2 940 paniers primés en carrière au 2 décembre, le meneur des Warriors a besoin de 34 tirs à 3-points supplémentaires pour dépasser le record de Ray Allen, dont le compteur s’est arrêté à 2 973 tirs après 18 ans de carrière. L’ancien shooteur des Bucks, des Sonics ou encore du Heat et des Celtics est le parfait trait d’union entre Dell et Stephen Curry puisqu’il a joué un an avec le papa.

« Quand il était plus jeune, Steph avait l’habitude de venir à Milwaukee. Lui et Seth » se souvient Ray Allen. « George Karl les laissait participer au shootaround. Donc, ils venaient et nous faisions des exercices et ils étaient là avec nous. Et ils tenaient leur rang. »

Vingt-deux ans plus tard, les Curry retrouvent le plus souvent Allen sur les parcours de golf, et ce dernier est admiratif et fier de ce que réalise Stephen depuis son arrivée en NBA. « Je suis juste fier et heureux qu’il soit parvenu à force de travail à jouer dans cette ligue et qu’il soit adulé par une masse de fans à qui il montre en permanence à quoi ressemble le très grand basket. Il a placé la barre haut. Une barre différente. »

« Etre en mesure de le voir et de le célébrer ne sera pas du tout un déchirement »

Après avoir dépassé Reggie Miller la saison passée, Curry va donc prochainement détrôné la référence du genre, Ray Allen, et il devrait porter ce record à des hauteurs incroyables. « Les gens l’ont comparé à moi-même, à Reggie et à d’autres anciens très grands shooteurs. Mais il est vraiment – et je l’ai déjà dit – dans sa propre dimension ».

Voilà pourquoi Allen, actuellement entraîneur dans un lycée de Floride, ne voudrait manquer pour rien au monde cette soirée où Curry va le dépasser. Il y a quelques années, Reggie Miller était dans la salle, et même au micro, quand Allen l’avait délogé de la première place. C’était il y a 10 ans.

« J’aime Steph parce que c’est un super mec » conclut Allen. « C’est une bonne personne. C’est un super père de famille. Je dis toujours que lorsqu’on regarde n’importe quel sport, on encourage et on est derrière ceux qui semblent être des bonnes personnes. On veut les voir réussir et gagner. Il est difficile de ne pas être derrière Steph. D’être en mesure de le voir et de le célébrer ne sera pas du tout un déchirement. Je suis juste heureux pour lui et sa famille. Je les connais depuis toujours. »

Photo : Ray Allen