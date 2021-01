3-points en carrière : Stephen Curry très touché de dépasser son modèle Reggie Miller

Sauf blessure, et s’il garde le même rythme, Stephen Curry deviendra la saison prochaine le shooteur le plus prolifique à 3-points de l’histoire.

Leader de cette catégorie, Ray Allen le devance de 411 tirs, et cette nuit, le double MVP est devenu son dauphin en plantant son 2 561e panier primé en carrière, dépassant ainsi le total de Reggie Miller. L’ancienne gâchette des Pacers lui avait même préparé une surprise en intervenant, de chez lui, lors de la visioconférence d’après-match. « Tu inspires tellement de gamins, dont le mien » lui a dit Reggie Miller, avec son fils sur les genoux.

Très touché de voir Reggie Miller à l’écran, Stephen Curry ne pouvait imaginer plus bel hommage.

« C’est unique… J’ai essayé de savourer ce moment car je savais que c’était en ligne de mire, et que je savais combien j’ai observé Reggie en grandissant. Je le regardais jouer, notamment face à mon père. J’ai copié beaucoup de choses, comme sa manière de jouer sans ballon. J’ai toujours dit que j’avais essayé d’unir Steve Nash et Reggie. C’est pour ça que j’ai montré 31 (ndlr : numéro de Miller) avec mes doigts après le panier ».

Un passage de flambeau

Désormais devant Reggie Miller, et derrière Ray Allen, Stephen Curry est désormais au milieu de deux légendes du tir longue distance. « C’est plutôt dingue d’en être arrivé à ce stade car je sais que ça signifie d’atteindre leur longévité et leur précision » poursuit le double MVP. « Reggie, cela compte beaucoup pour moi. J’apprécie ce que tu me dis. Comme tu le dis, je sais que j’en ai encore sous le capot. J’essaie de garder ce même goût pour la compétition, pour le travail, pour chaque match, de continuer à shooter à ce niveau, et bien sûr de faire plein d’autres choses, mais en suivant ta trace, ça compte énormément pour moi et j’apprécie ton soutien. Si je dois battre n’importe quel record, Ray et toi m’avez tendu le flambeau et m’avez encouragé, et je passerai aussi le flambeau à mon tour. »

Ce qu’on retient, c’est que Stephen Curry n’a eu besoin que de 715 matches pour atteindre cette marque des 2 562 tirs à 3-points en carrière, alors que Reggie Miller avait eu besoin de 1 388 matches pour terminer à 2 560 tirs primés en carrière. Le meneur des Warriors sait qu’il joue à une époque où le 3-points est beaucoup plus utilisé, et il fait partie intégrante de cette (r)évolution, en l’ayant sans doute considérablement accélérée.

« Je savais que j’avais un certain style de jeu que j’aimais, et comme Reggie l’a dit, j’aime y mettre du mien » conclut Stephen Curry. « Et c’est quelque chose que j’espère que les gens comprennent. Évidemment, pour la prochaine génération d’enfants, c’est génial d’essayer de shooter comme ça, d’avoir toute cette créativité pour élargir son champ d’action mais heureusement pour moi, j’ai grandi dans le basket et j’ai compris ce qui se passait en coulisses. Même si vous ne postez pas vos vidéos d’entraînement, cela signifie quand même que vous bossez comme un chien, et c’est ce dont je suis fier, car ça se voit sur le terrain. Evidemment, je n’étais pas le sportif le plus gâté en termes de détente et de vitesse, et c’est pour ça que je me suis appuyé sur mon tir plus que tout. »