Sa montée en puissance, le Paris Game, les jeunes Français… La grosse interview de Killian Hayes

L’humeur était au beau fixe dans le vestiaire des Pistons après leur victoire au buzzer face aux Warriors. Parmi eux, Killian Hayes affichait un grand sourire. Le meneur français, qui revenait d’une suspension de trois matchs après son altercation avec Mo Wagner, a tout de suite posé son empreinte sur le jeu de son équipe. Auteur de la passe sur le panier de Saddiq Bey, il a délivré 13 passes décisives, son nouveau record sur un match, pour continuer sa belle troisième saison. Après la rencontre, nous avons discuté avec lui de cette belle victoire, de la saison des Pistons, de son imminent retour en France pour le Paris Game du 19 Janvier, et de son évolution.

Killian, vous gagnez sur un « buzzer beater » de folie après avoir contrôlé le match. Pouvez-vous nous expliquer cette dernière action et ce tir de Saddiq Bey ?

Il a voulu faire son Kobe (il rigole) ! Le système était pour Bogi (Bojan Bogdanovic) mais Saddiq ne lui a même pas donné une chance. Il n’a pas fait l’écran, il est venu demander la balle et ça lui a souri. C’est mon gars, je suis heureux pour lui.

Dwane Casey disait après la rencontre que vous étiez comme un lion en cage pendant votre suspension de trois matchs. Comment avez-vous vécu tout ça ?

On était à Minnesota, à Portland, donc je n’ai pas fait grand chose mise à part regarder les matchs depuis l’hôtel. J’avais hâte de revenir, et retrouver l’équipe aujourd’hui et en plus gagner de cette façon. Je ne pouvais pas demander mieux.

Vous battez votre record de passes décisives (13) sur un match ce soir. On vous sent plus à l’aise cette saison, plus patient, en particulier depuis la blessure de Cade Cunningham. Comment l’expliquez-vous ?

Il y a bien sûr le travail que je fournis, les répétitions, le temps de jeu… Et puis surtout je continue à avoir confiance quand il y a des moments où ça ne rentre pas. Et puis, je suis le leader, je suis le seul meneur dans l’équipe qui puisse contrôler le jeu et mettre en place. Mon rôle c’est de m’assurer d’inclure tout le monde, qu’on développe notre plan de jeu, et de m’assurer que tous mes coéquipiers soient contents. Ce soir, ça c’est plutôt bien passé.

« J’écoute seulement les gens en qui j’ai confiance »

Vous avez beaucoup été critiqué lors de vos deux premières saisons, en particulier sur votre manque d’adresse. Mais on ne parle pas beaucoup de votre gestion du jeu et de votre vision. Est-ce que c’est quelque chose qui vous dérange ?

Pas du tout ! Il y aura toujours des critiques. Regarde Stephen Curry, même lui il se fait critiquer alors que c’est le meilleur shooteur de tous les temps. Il y aura des critiques mais il faut les prendre avec des pincettes et ne pas écouter tout le monde. J’écoute seulement les gens en qui j’ai confiance, les gens qui sont proches de moi. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je sais faire. Tout ce qui se dit, c’est hors de mon contrôle.

Est-ce difficile à gérer quand vous bossez dur mais que les résultats ne sont pas là et que tout le monde vous juge ?

« Just stay with it » ! Vraiment ce n’est pas un cliché. Il faut rester focus. Il faut rester connecté avec tes coéquipiers et avec l’équipe. Si tu commences à regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux et les choses comme ça, c’est là que tu risques de te perdre et d’oublier l’objectif qui est de gagner, de progresser, et de construire quelque chose avec les Pistons. Je suis proche de mes coéquipiers, je sais que tout le monde me fait confiance, et c’est vraiment ça l’essentiel.

Vous avez changé votre gestuelle de tir, est-ce que vous pouvez nous expliquer les détails de cette évolution ?

Ce n’est pas un super grand changement. Ils ont juste ajusté quelques détails. On a fait ça à la fin de l’été, du coup j’ai mis un petit peu de temps à m’ajuster parce que les tirs que tu prends à l’entrainement sont différents des tirs que tu prends en match. Il y a de la défense, il y a plus d’intensité, et de pression, etc. Doucement mais sûrement, je m’adapte et je me sens de mieux en mieux.

Ce soir, c’était votre 41e match de la saison. Vous êtes à 11 victoires et 30 défaites, quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison ?

C’est beaucoup de hauts et de bas, et on a du mal à rester constant. On va faire trois bons matchs, et après on se relâche. Quand tu regardes nos matchs, il y a beaucoup de matchs serrés donc on apprend beaucoup. Mais il faut vraiment qu’on arrive à limiter les matchs où on n’est pas dedans et on perd de vingt points. Ça doit être l’objectif de la deuxième partie de saison.

« La Draft ? C’est une décision personnelle que tu prends avec ton agent »

Dans deux semaines, vous rentrez en France pour le Paris Game face aux Bulls. Qu’est-ce que ça vous fait de jouer un match NBA en France, mais aussi d’être l’une de ces têtes d’affiche ?

Ça va être lourd, ça va être lourd ! Mes amis et ma famille de France vont venir au match. Je vais essayer de retourner à Cholet pour aller voir ma grand-mère. Ça va être expérience unique !

Tony Parker, Nicolas Batum, Evan Fournier et d’autres joueurs ont dit il y a quelques semaines que les jeunes joueurs français partaient trop tôt pour la NBA, ou qu’ils partaient pour les mauvaises raisons, sans être forcément prêts. Qu’en pensez-vous ?

Je pense que la situation de chacun est différente et c’est une décision personnelle. Si tu sens que t’es prêt… Par exemple moi, je savais que j’étais prêt et c’est pour ça que je me suis présenté. Pour moi, ce n’était pas une question d’argent. Mais après, si tu prends Victor (Wembanyama), il ne va pas attendre une prochaine année. Il est prêt. Donc c’est une décision personnelle que tu prends avec ton agent, avec ta famille. Et si quelqu’un veut se présenter tôt, je ne peux pas critiquer sa décision.

Propos recueillis à San Francisco.