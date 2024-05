Bey Area : au buzzer, les Pistons assomment les Warriors !

Les 10 points de Bojan Bogdanovic lancent un 25-15 pour les Pistons mais le duo Anthony Lamb – Ty Jerome ramène les Warriors à égalité (26-26). Les 67% d’adresse de Detroit leur permettent cependant de répondre par un 8-0 (34-26).

En manque d’énergie jusqu’ici, les Warriors rentrent dans le match grâce à 8 points de suite de Jordan Poole et une défense de zone 1-2-2 pour reprendre l’avantage en débutant le deuxième quart-temps sur un 13-4 (39-38) ! À chaque sursaut de Golden State, les Pistons répondent par un panier longue distance de Bogdanovic, de Diallo ou de Bey tandis que Killian Hayes enchaine les caviars. Logiquement, Detroit vire en tête à la pause (60-56).

À la sortie des vestiaires, les deux équipes agressent le cercle. Jalen Duren et Iasiah Stewart montrent toute leur puissance alors que Draymond Green et Kevon Looney sont plus techniques (74-70). Comme en première mi-temps, à chaque fois que les Warriors reviennent à une possession, le métronome Bojan Bogdanovic donne de l’air à son équipe. Il faut un Looney dominateur au rebond pour garder les Warriors en embuscade (91-88).

Un 7-0 de Golden State terminé par un dunk de Klay Thompson en transition après un tir forcé de Jaden Ivey donne enfin l’avantage aux locaux (99-98). Les Pistons répondent une nouvelle fois par un 8-0 avant que huit points de suite Klay Thompson ne lancent le money time (108-107).

Si Jordan Poole se réveille, c’est bien Bojan Bogdanovic qui continue de faire la différence avec un tir primé et deux passes décisives pour Burks et Bey qui mettent Detroit à +5 avec 80 secondes au chrono (117-112). Klay Thompson parvient toutefois à ramener les Warriors à égalité en marquant sept points de suite (119-119). Mais avec une seconde à jouer, c’est Saddiq Bey qui crucifie le Chase Center pour offrir une victoire méritée aux Pistons.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Warriors fatigués. C’était le 6e match en 11 jours pour Golden State, toujours privés de nombreux joueurs. Après leur victoire en double prolongation face aux Hawks lundi où quatre de leurs titulaires avaient joué plus de 44 minutes, les Warriors ont eu du mal à tenir tête aux jeunes Pistons. Malgré le sursaut de Jordan Poole et Klay Thompson en dernier quart temps, Golden State a manqué de jus. Le manque d’activité de Donte DiVincenzo a également été symbolique de cette fatigue collective.

– Quatre dernières secondes à couper le souffle. À -3 avec 4 secondes à jouer, Steve Kerr nous a sorti un système magnifique, prenant la défense des Pistons à contre pied pour donner un 3-points sur un plateau à Klay Thompson qui ne s’est pas fait prier. Seul bémol, il restait une seconde aux Pistons pour gagner le match. Alors que les Warriors défendent la remise en jeu à la perfection, Killian Hayes trouve Saddiq Bey à la limite des cinq secondes et ce dernier envoie une prière qui tombe dans le cercle au buzzer !

– Retour convaincant pour Killian Hayes. Suspendu lors des trois derniers matchs, le meneur français a manqué de rythme et de réussite (9 points, 3/12 aux tirs) mais il a tout de même joué son rôle de meneur à la perfection. Killian Hayes a mis en place le jeu de son équipe, a su insister sur pick & roll pour servir Jalen Duren, mais aussi déléguer à Bojan Bogdanovic en semi transition. Il a délivré 13 passes décisives tout en ne perdant aucun ballon. C’est son record de passes sur un match.

TOPS/FLOPS

✅ Bojan Bogdanovic. Le Croate a été le métronome des Pistons pendant toute la rencontre. Il a marqué au moins 5 points dans chaque quart-temps, dont plusieurs paniers importants pour empêcher les Warriors de repasser devant, pour finir avec 29 points à 10/15 aux tirs.

✅ Jalen Duren. Le rookie a utilisé toute sa puissance physique pour finir en double-double (18 points, 11 rebonds) et pesé sur le match.

✅ Anthony Lamb – Ty Jerome. Les deux « two-way contract » ont marqué 15 points en sortie de banc.

✅ ⛔Klay Thompson – Jordan Poole . Courts sur leurs tirs pendant trois quart-temps, les deux arrières se sont réveillés au meilleur moment. Thompson en particulier avec 17 de ses 30 points en dernier quart-temps. Poole a fini avec 24 points.

⛔ Draymond Green. Le taulier de Golden State a été exclu à 90 secondes de la fin du match sur une deuxième faute technique.

LA SUITE

Golden State (20-19) : rendez-vous au Chase Center samedi avec la réception d’Orlando.

Detroit (11-30): déplacement à San Antonio vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.