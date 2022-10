NBA Paris Game 2023 : la vente des places s’effectue en trois étapes

Pour éviter le fiasco de 2020, la NBA a décidé de procéder en trois étapes pour la vente des places pour le NBA Paris Game 2023, qui opposera le 19 janvier prochain les Bulls aux Pistons.

D’abord, à partir d’aujourd’hui, la billetterie de l’AccorArena a mis en place une étape de « Verified Fan« . C’est ouvert à tous sans condition d’accès jusqu’au jeudi 3 novembre 2022 à 20h00 (heure française), et le but est de garantir que les places seront bel et bien vendues à des fans de la NBA, et non à des revendeurs, dotés de robots automatisés.

Ensuite, uniquement pour ses « Verified Fan », le 8 novembre prochain, il sera possible de commander en ligne ses places. Une fois que les « Verified Fan » ont pris leurs places, la billetterie sera ouverte aux autres le 10 novembre.

On le voit, l’expérience de 2020 a laissé des traces, avec beaucoup de frustration chez des milliers de fans. A l’époque, nous avions comparé cette situation à « Parcoursup« , tant il était impossible de se procurer des places.

Espérons que ce système, qui existe déjà pour d’autres événements, puisse faire en sorte que les places reviennent vraiment à des fans de NBA, et leurs proches. Le tout à des tarifs raisonnables…

CE QU’IL FAUT RETENIR

Avant la mise en vente générale des billets le 10 novembre, les fans peuvent accéder à la prévente des billets qui débutera le mardi 8 novembre à 12h (heure de Paris). Pour cela, il faudra s’inscrire avant le jeudi 3 novembre à 20h (heure de Paris) sur le site de l’Accor Arena afin d’être vérifié et éligible à la prévente .

des billets qui débutera le à 12h (heure de Paris). Pour cela, il faudra s’inscrire avant le à 20h (heure de Paris) sur le site de l’Accor Arena afin d’être vérifié et éligible à la . Comme aux Etats-Unis, des packages de places « NBA Expérience » offrant un accès privilégié au match et à d’autres événements à Paris, ainsi que des expériences VIP, des rencontres avec des légendes NBA et bien plus encore, sont également disponibles à la vente ici.

INFOS IMPORTANTES

Chaque « Verified Fan » recevra son code pour acheter des places le 7 novembre, veille de l’ouverture de la pré-vente.

Chaque « Verified Fan » pourra acheter jusqu’à quatre places maximum.

Les explications complètes sur la pré-vente