Le Top 10 de la nuit | Saddiq Bey et Grayson Allen, héros de la soirée

Difficile de départager Saddiq Bey et Grayson Allen, auteurs tous les deux des paniers de la gagne. La NBA a opté pour Saddiq Bey avec son « buzzer beater » face aux Warriors. Il faut dire qu’il n’avait qu’une seconde pour prendre son tir, et que c’était à Golden State. À la deuxième place, on retrouve donc Grayson Allen, bien servi par Giannis Antetokounmpo pour se sortir du piège des Raptors après prolongation.

Derrière ces deux-là, de jolies choses comme les passes magnifiques de Draymond Green et LaMelo Ball, le scotch d’Ayo Dosunmu sur Kevin Durant ou le « poster dunk » de Paolo Banchero sur Shai Gilgeous-Alexander.