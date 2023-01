Avec un immense Jalen Brunson, les Knicks repoussent des Spurs accrocheurs

Ils auraient sûrement aimé que la manière soit différente et que l’issue de la rencontre soit moins disputée, mais l’essentiel est là pour les Knicks : la victoire au buzzer final (117-114). La troisième de suite pour démarrer l’année 2023, après une série de cinq défaites consécutives pour boucler l’année précédente il y a quelques jours.

Car malgré le bilan peu flatteur des Spurs (12-25 avant la rencontre), qui reflète un niveau faiblard cette saison (28e meilleure évaluation offensive, 30e et dernière évaluation défensive), les hommes de Gregg Popovich ont vaillamment et crânement joué leurs chances sur le parquet du Madison Square Garden, où les quelques 20 000 New-Yorkais ont eu peur jusqu’au bout. L’issue du match se décidant sur l’ultime possession, un tir de l’égalisation de Keldon Johnson déclenché trop tard, après une très bonne séquence défensive des locaux.

Dans une rencontre résolument portée sur l’attaque (48% aux tirs pour les Knicks, 50% pour les Spurs), c’est ainsi Jalen Brunson qui a été l’homme providentiel pour les Knicks : 38 points à 17/27 aux tirs, son nouveau record en carrière, ainsi que 7 rebonds et 6 passes. Délicieux de facilité, il a constamment disséqué la défense adverse sur « pick-and-roll », et a clairement porté son équipe sur ses épaules. Bien aidé dans la tâche par Julius Randle, gourmand et maladroit (9/25 aux tirs), mais héroïque dans l’effort, avec 25 points, 13 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 3 contres !

Avant de tenter de sécuriser une revanche à Toronto face aux Raptors à la fin de la semaine, et par la même occasion un quatrième succès consécutif, les Knicks engrangent ainsi de la confiance en gagnant, certes plus difficilement que prévu, les matchs contre les équipes plus faibles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson, calibre All-Star. Déjà très bon contre les Suns, un match qui marquait son retour après avoir manqué les trois sorties précédentes à cause d’une hanche douloureuse, le meneur des Knicks a sorti le très, très grand jeu pour éviter à son équipe une mauvaise surprise, face aux modestes mais coriaces Spurs. Auteur cette saison du meilleur basket de sa carrière, il a atteint le point culminant de cette période faste contre des Spurs souvent naïfs sur « pick-and-roll ». Rappelant ainsi que malgré un physique plus limité que certains des autres joueurs de son poste, il demeurait un attaquant racé de très haut calibre dans cette ligue, et plus largement un formidable chef d’orchestre et stabilisateur pour les siens. Son quatrième quart-temps, durant lequel il a inscrit 5 de ses 8 tirs pour repousser des Spurs toujours en embuscade, a été particulièrement impressionnant. Il y aura de la concurrence dans la conférence Est, mais cela ne fait plus l’ombre d’un doute : Jalen Brunson mérite le premier All-Star Game de sa carrière, le mois prochain dans l’Utah.

– Les Knicks s’en sortent bien. « Merci Jalen ». Tels ont peut-être été les mots des coéquipiers de l’ancien de Villanova dans les vestiaires, après la victoire étriquée. Car sans lui, la défaite était certaine, et elle aurait peut-être même été sévère. Car les Knicks ont pêché défensivement, laissant la troisième attaque la moins efficace de la ligue atteindre les 50% de réussite, dont quasiment 40% derrière l’arc… Assez étonnant, quand on sait que les coéquipiers de Jalen Brunson, avant le match, pointaient dans le Top 10 du « Defensive Rating » (9e avec 112.1 points encaissés sur 100 possessions, précisément). Les Spurs étaient particulièrement en réussite, il faut le reconnaitre, mais les hommes de « Thibs » ont tout de même manqué de concentration et de rigueur, particulièrement sur « pick-and-roll », dans l’axe.

TOPS & FLOPS

✅ Julius Randle. Si on se base sur l’attaque seulement, l’ailier-fort des Knicks n’a pas été efficace, inscrivant 25 points en 26 tirs tout en commettant 5 pertes de balle. Mais son niveau d’effort dans tous les autres domaines compense finalement cette maladresse aux tirs, le n°30 persévérant avec hargne pour rester utile sur le terrain. Un match assurément fondateur pour la deuxième partie de sa saison.

✅ Immanuel Quickley. L’habituel sixième hommes des Knicks, titulaire pour la cinquième fois de suite en l’absence de RJ Barrett, n’en finit plus d’enchaîner les bonnes sorties. Dans le rôle du troisième larron, en relais de Jalen Brunson et Julius Randle, l’ancien feu follet de Kentucky est allé chatouiller le triple-double : 15 points, 8 rebonds et 5 passes, pour une seule perte de balle. Plus les mois passent, plus le meneur de troisième année devient un porteur de balle secondaire de plus en plus fiable.

⛔️ Mitchell Robinson. Gêné très vite par les fautes (3 à la mi-temps, 5 à l’entame du « money-time ») le pivot titulaire de New York n’a pu passer que 13 minutes sur les planches du « MSG ». Suffisant pour récolter 5 points et 5 rebonds, mais assez insignifiant sur l’étendue de la rencontre. Ses longues absences ont d’ailleurs fortement pénalisé les Knicks, peu dissuasifs dans la raquette sans leur protecteur de cercle (46 points encaissés).

✅ Keldon Johnson. L’ailier des Spurs a donné quelques sueurs froides à la défense des Knicks, notamment en plaçant une énorme pression sur leur cercle (10/12 aux lancers-francs). Maladroit en première mi-temps, il a trouvé son rythme après la pause, récoltant en effet les paniers du cercle. Malheureusement, il a manqué le tir de l’égalisation, qu’il avait de toute manière déclenché après le buzzer.

✅ Zach Collins. L’ancien espoir de Portland, quand il est épargné par les pépins physiques, montre de bonnes choses dans le Texas. Durant ce match, son aisance sur « pick-and-roll » et son entente avec un bon Tre Jones (14 points et 6 passes) étaient agréables à voir. On l’a notamment vu déclencher sans hésiter des tirs à mi-distance à la sortie de l’écran, et négocier intelligemment des phases au poste bas. Il a compilé 16 points, 3 rebonds et 3 passes.

LA SUITE

– Knicks (21-18) : déplacement à Toronto, dans la nuit de vendredi à samedi (01h30)

– Spurs (12-26) : réception des Pistons, dans la nuit de vendredi à samedi (02h00)