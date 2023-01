Avec le retour de Jalen Brunson, les Knicks ont retrouvé de la sérénité

Touché à la hanche face aux 76ers lors du « Christmas Day », Jalen Brunson avait manqué les trois rencontres suivantes, toutes jouées dans le Texas, à l’occasion d’un mini « road-trip » pour finir l’année 2022 (défaites face aux Mavericks et aux Spurs, puis victoire contre les Rockets).

Après avoir testé la mobilité de sa hanche durant l’échauffement, le meneur des Knicks a ainsi fait son retour la nuit dernière, à l’occasion de l’écrasante victoire des Knicks au Madison Square Garden, contre des Suns qui ne brillent plus beaucoup dernièrement (6 défaites sur les 7 derniers matchs).

Un « blowout » brutal pour bien débuter la nouvelle année (jusqu’à +32… dans le second quart-temps), au cours duquel il a très bien joué (24 points, 4 rebonds et 6 passes), les Knicks retrouvant ainsi leur chef d’orchestre et toute la stabilité qu’il apporte à la tête de l’attaque, après une fin d’année pénible (cinq défaites de suite avant le succès contre les Rockets, et des pépins physiques pour Jalen Brunson et RJ Barrett).

« C’est un très, très bon joueur. Il joue à un niveau All-Star quasiment tous les soirs » constatait d’ailleurs un Monty Williams impuissant, sur le banc adverse.

Quand Jalen va, tout va

Mais bien sûr, les plus heureux étaient ses coéquipiers, pour lesquels le retour de l’ancien de Villanova à leurs côtés était un grand soulagement, après un déplacement dans le Texas douloureux, à l’exception du passage à Houston. Particulièrement pour Julius Randle, une nouvelle fois très bon la nuit dernière (28 points, 16 rebonds et 6 passes), dans la continuité de son énorme fin d’année 2022, au point d’être douché dans le troisième quart-temps de chants « MVP » qui officialisaient sa réconciliation avec le public du « MSG ».

« C’est un des meilleurs coéquipiers que j’ai eus » avançait le MIP 2021, qui créditait le volume de jeu conséquent de son coéquipier pour expliquer son renouveau cette saison, après un exercice 2021/22 décevant. « Il m’enlève tellement de pression des épaules. Je ne peux pas expliquer à quel point notre entente est bonne, et à quel point il apporte une énergie positive au vestiaire. »

Mais sans doute personne n’était plus satisfait que Tom Thibodeau, qui n’a pas hésité à faire jouer son meneur durant quasiment 40 minutes pour son retour, alors que l’écart était de +23 à la pause, et n’est jamais passé en-dessous des 15 points en seconde période.

« Jalen est un créateur. Et j’entends par là qu’il crée du jeu sous n’importe quelle forme, selon les besoins » concluait ainsi le coach des Knicks. « Il organise notre équipe, et sait ensuite tourner à son avantage certaines situations. C’est un maitre absolu dans l’art de créer des situations avantageuses. »