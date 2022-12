Julius Randle pense aux Knicks avant le All-Star Game

Après un exercice 2021/22 décevant à titre individuel, au sein d’une équipe des Knicks décevante à titre collectif, Julius Randle a retrouvé cette saison le mordant qui avait fait de lui le Most Improved Player de la ligue et un All-Star pour la première fois de sa carrière il y a deux ans, durant la saison 2020/21.

Avec des moyennes de 23.8 points (à 47% aux tirs) et 9.7 rebonds après 36 matchs joués jusqu’à maintenant, les deux moyennes les plus élevées de son équipe pour ces deux domaines, l’ancien joueur des Lakers et des Pelicans est effectivement de retour au premier plan, toujours dans ce rôle de finisseur principal, mais cette fois de créateur secondaire au relais de Jalen Brunson.

Moins au coeur du jeu des Knicks, il est ainsi plus efficace, au point que des observateurs le citent parmi les joueurs susceptibles d’être sélectionnés pour le All-Star Game. Ce serait la deuxième fois en trois ans pour lui qui tourne à 32.8 points, 12.4 rebonds et 4.4 passes à 54% aux tirs depuis cinq matches. Sauf que les Knicks ont justement perdu ces cinq derniers matches, et ils sont retombés à la 8e place.

Comme c’est très serré à l’Est, son nom devrait encore circuler en janvier, mais l’intéressé assure que c’est secondaire.

« Je me concentre sur mon équipe, au jour le jour, à essayer de nous aider à gagner des matchs. À essayer de devenir toujours un meilleur joueur et leader » déclarait ainsi le natif de Dallas, alors que les Knicks sont globalement une bonne équipe cette saison (9e meilleure évaluation offensive et 11e meilleure évaluation défensive), mais au bilan finalement fragile (18-18). « [Une sélection au All-Star Game], si ça aboutit, c’est vraiment génial. Mais mon focus cette saison est sur mon équipe. »