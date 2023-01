Jalen Brunson de retour, les Knicks ne font qu’une bouchée des Suns

Il n’y a pas eu de match au Madison Square Garden. Les Knicks récupéraient ainsi Jalen Brunson, de retour après trois matchs d’absence, tandis que les Suns devaient eux toujours faire sans Devin Booker et Cam Johnson.

Et la manque d’imagination offensive de Phoenix en première mi-temps a permis à New York de vivre une soirée tranquille. Cataclysmiques, les Suns n’ont ainsi inscrit que 31 points avant la pause, se retrouvant menés de 32 points (52-20) au beau milieu du deuxième quart-temps…

Et comme il n’y a pas eu de réveil au retour des vestiaires, Tom Thibodeau savoure un deuxième succès de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns éteints en première mi-temps. Difficile de gagner un match quand on inscrit 31 points en première mi-temps. Phoenix n’a jamais trouvé la mire avant la pause, avec des briques et des airballs qui faisaient mal aux yeux. Mais le plus inquiétant, c’est le manque de rythme des hommes de Monty Williams.

– Evan Fournier de retour dans la rotation. Après des semaines au frigo, le Français a bien réintégré la rotation de Tom Thibodeau en l’absence de RJ Barrett. Pour la troisième fois de suite, il est ainsi resté sur le terrain une petite quinzaine de minutes, pour 5 points à 2/6 au tir, plus 5 rebonds, et un +/- de +11.

– Phoenix en pleine dégringolade. Devin Booker et Cam Johnson toujours absents, les Suns récupéraient tout de même Landry Shamet et Cam Payne. Pas de quoi toutefois relancer l’équipe, qui reste sur 6 défaites sur les 7 dernières sorties, et même 11 revers sur les 15 dernières rencontres.

TOPS/FLOPS

✅ Le cinq majeur des Knicks. Difficile d’isoler un joueur en particulier tant c’est l’énergie collective de New York qui a étouffé Phoenix. Julius Randle sort la plus belle ligne de stats (28 points, 16 rebonds, 6 passes) mais le calme de Jalen Brunson (24 points, 6 passes) fut également précieux, tout comme la verticalité de Mitchell Robinson (10 points, 10 rebonds) afin d’embêter Deandre Ayton.

⛔ Le trio Paul – Shamet – Craig. Toute l’équipe des Suns a souffert offensivement mais les trois titulaires ont largement plombé leur équipe. À la mi-temps, ils cumulaient 0 point à 0/13 au tir…

LA SUITE

New York (20-18) : les Knicks peuvent enchaîner face aux Spurs, mercredi (01h30)

Phoenix (20-18) : les Suns continuent leur « road trip » à Cleveland, mercredi (01h00)