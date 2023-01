Monty Williams : « Je dois rendre nos gars plus forts »

Il a regardé ses joueurs l’air hagard, sans rien dire. Il restait quatre minutes à jouer avant la pause et Monty Williams n’avait d’autre choix que de prendre un nouveau temps-mort. Encore à peu près au contact des Knicks cinq minutes plus tôt (31-20), ses Suns venaient d’encaisser terrible un… 21-0 (52-20).

Au-delà de l’enchaînement des paniers new-yorkais, sans réponse de leurs adversaires, c’est le niveau offensif affiché par les joueurs de l’Arizona qui interroge : seulement 11 points dans le premier quart-temps, et 31 en première période.

Monty Williams assure pourtant après la rencontre que sa troupe a obtenu des tirs ouverts. Mais en shootant toute la soirée avec 39% de réussite, difficile de faire mieux que ce modeste total de 83 points inscrits – pire prestation offensive de leur saison – soit autant que les Cavs de Donovan Mitchell… dans leur seule seconde période face aux Bulls.

Difficultés à l’extérieur

Une performance jugée par le technicien comme étant « déconcertante, ça arrive trop souvent avec cette équipe ». Le coach des Suns regrette que Julius Randle (10/12) et Jalen Brunson (seulement 6/11) aient tous les deux obtenu plus de lancers-francs que l’ensemble de son équipe : seulement 7 pauvres lancers-francs obtenus (5/7). « C’est dur à avaler, c’est tout ce que je fais dire », note Monty Williams sans se risquer au dérapage.

Celui-ci ajoute : « La seule façon de surpasser les moments difficiles est de passer par là, c’est ce que j’ai dit aux gars. C’est le basket. On est déjà passés par là, durant notre première année : on a perdu huit matchs de suite et on a fini la saison en en gagnant huit de suite. Mentalement et émotionnellement, je dois rendre nos gars plus forts. »

Le coach ne veut pas mettre la mauvaise dynamique actuelle sur le compte des difficultés du calendrier, avec un « road trip » démarré à Noël et qui se termine mercredi prochain. Or les Suns, qui viennent de perdre six de leur sept dernières sorties, voyagent très mal : seulement six victoires en 19 matchs loin de leurs bases.

Aucun sauveur attendu

L’explication ? Deandre Ayton, meilleur marqueur de son équipe avec seulement 12 points face aux Knicks, peine à en trouver. « Je ne suis pas habitué à ce qu’il n’y ait pas de combativité en nous. Je suis habitué à ce qu’on soit menés de 100 points (sic), qu’on en sorte et gagne le match, ou qu’on ait toujours cette mentalité comme si on allait gagner ce match. En ce moment, on ne l’a pas. […] On ne peut pas se dire que quelqu’un va se sentir désolé pour nous ou que quelqu’un va nous sauver : personne ne va le faire », développe le pivot en pensant sans doute à Devin Booker.

Lorsque ce dernier est absent, les Suns affichent un triste bilan à deux victoires pour sept défaites. Avant le début des soucis de santé de l’arrière, l’équipe pointait encore à la 3e place à l’Ouest (16v-10d). Elle est retombée depuis à la 9e place (20v-18d).

Deandre Ayton évoque encore un souci pour répondre aux défis physiques proposés par les équipes adverses. « Elles essaient de prendre l’avantage sur nous, donc elles frappent en premier. Mais on peut encaisser et le rendre. […] On doit rentrer des tirs et ne pas se laisser abattre quand ce n’est pas le cas parce qu’au final, on doit défendre de l’autre côté du terrain. C’est ce qui nous ralentit. On s’inquiète soit du score, soit de ne pas réussir un tir. Cela affecte nos efforts », juge Ayton.

L’intérieur attend une réaction de son équipe à Cleveland mercredi. Après cette rencontre, Phoenix rejouera à deux reprises à domicile (Heat et Cavs) avant de repartir sur une série de déplacements peu évidente : Warriors, Nuggets, Wolves et Grizzlies…