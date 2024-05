Mike Malone confiant sur la réussite de Tim Connelly chez les Wolves

Si côté terrain, Rudy Gobert était la recrue estivale phare des Wolves, Tim Connelly en est son équivalent dans les bureaux.

Arrivé à la tête du club de Minneapolis en mai, après quasiment dix ans à Denver où il a été l’architecte de l’ère Nikola Jokic, le dirigeant ouvrait un nouveau chapitre de sa carrière au printemps dernier, en prenant en main une équipe ambitieuse, tout juste éliminée après une série mémorable contre les Grizzlies, au premier tour des playoffs.

Sa première décision sportive majeure fut évidemment de négocier, avec le Jazz, le transfert du pivot français vers la région des lacs, pour lancer un projet ambitieux d’une raquette XXL avec Karl-Anthony Towns.

Près de six mois et une quarantaine de matchs plus tard, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes puisque les Wolves pointent à un décevant bilan de 17 victoires pour 21 défaites, synonyme de 11e place seulement dans la conférence Ouest. Tim Connelly a même pris la parole, au début du mois de décembre, pour réclamer davantage de patience pour son projet.

Difficile, donc, pour l’heure, d’être vraiment enthousiasmé par la réussite du nouveau patron sportif des Wolves après ses six premiers mois dans son nouveau job, même si la saison est bien sûr encore longue.

Ce dernier peut en tout cas compter sur un soutien infaillible : celui de Mike Malone. Le coach des Nuggets, battus la nuit dernière par les Wolves qui mettaient ainsi un terme à leur série de six revers consécutifs, a travaillé main dans la main avec Tim Connelly pendant près de sept ans, à son arrivée dans le Colorado en 2015 jusqu’au départ du dirigeant en mai dernier, les deux hommes construisant un projet ambitieux à Denver, propulsé par l’éclosion et le développement fulgurant de Nikola Jokic, bien parti cette saison pour être MVP pour la troisième année de suite.

Le sens des responsabilités, la recette du succès

Mieux que quiconque, il sait donc que son ancien supérieur sait y faire, quand il s’agit de construire un projet.

« Je suis certain que personne, dans le Minnesota, n’est satisfait du produit sur le terrain à l’heure actuelle » déclarait-il ainsi. « Mais se lamenter ne va pas aider à sortir la tête de l’eau. Au contraire, ça ne fera qu’empirer les choses. [À Denver], dans ces situations, Tim était celui qui parvenait à sortir l’équipe de cette spirale négative. C’est dans son ADN. »

Leader par nature, donc, Tim Connelly, selon Mike Malone, a toujours su garder le cap dans ses projets car il a toujours imposé un haut niveau de responsabilité dans les actes de chacun, y compris lui-même, à tous les étages d’une franchise NBA.

« Nous pouvions avoir des conversations ouvertes et honnêtes, on se tenait responsables de nos choix, on se défiait à mieux faire nos boulots » poursuit l’ancien coach des Kings. « Mais nous savions mutuellement qu’il n’y avait rien de personnel. Je n’ai jamais senti qu’il m’attaquait, et réciproquement, car nous étions simplement en train de nous tirer mutuellement vers le haut. Pas seulement dans notre intérêt, mais dans celui de toute la franchise. »

Ainsi, alors que les Wolves naviguent quelque peu en eaux troubles depuis le début de l’exercice 2022/23, Tim Connelly est assurément celui qui saura garder le bateau à flot, pour Mike Malone.

« Ça ne va pas le déstabiliser » concluait ainsi le technicien des Nuggets, au sujet de la première partie de saison décevante des Wolves. « En premier lieu, il va se pousser dans ses retranchements, pour faire mieux. Puis il va pousser tout le monde autour de lui dans leurs retranchements. Pour faire mieux bien sûr, mais aussi pour s’assurer de rester positif. Et aussi étrange que cela puisse paraitre, au cours d’une longue saison, il va trouver le moyen d’apporter de la légèreté et de l’humour à une situation. Ce qui est nécessaire, je pense. »