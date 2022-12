Même s’il reconnait un retard à l’allumage, Tim Connelly réclame de la patience pour les Wolves

Très ambitieux, les Wolves d’Alex Rodriguez et Marc Lore espéraient franchir une nouvelle étape cet été en débauchant Tim Connelly, des Nuggets, pour lui confier le poste de « président des opérations basket ». Sa mission consistait à faire de son mieux pour épauler le trio Russell-Edwards-Towns après la belle dernière campagne.

Il est donc allé chercher le triple meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert, et a essayé de bonifier l’ensemble en recrutant Kyle Anderson, Bryn Forbes ou encore Austin Rivers.

Encore besoin de temps

Alors que le premier quart du championnat est passé, Tim Connelly a été invité à évaluer le niveau affiché par son équipe. Et le dirigeant est conscient que ses protégés n’ont pas encore trouvé la bonne carburation.

« On a vu des moments où on était très bons et d’autres où on ne l’était pas. Si vous m’aviez demandé mes attentes il y a deux mois quand la saison a commencé, on pensait qu’on serait un peu plus en avance sur notre courbe de progression », a-t-il notamment déclaré.

La réussite de son projet se basera notamment sur l’apport et l’impact de Rudy Gobert ainsi que son entente avec Karl-Anthony Towns, déplacé au poste 4 pour essayer de former la meilleure raquette de la ligue. Sur ce point également, Tim Connelly demande donc encore un peu de patience aux fans et aux observateurs.

« Individuellement, Rudy a été fantastique. Lorsque on sera en pleine forme, on devra trouver comment utiliser tous ces gars de la manière la plus efficace possible. C’est une ligue qui se base sur le résultat avant tout. Si on avait trois ou quatre victoires de plus en ce moment, notre position serait plus positive. On ne va pas faire l’autruche et prétendre que tout a été parfait. On ne s’attendait pas à ça. Quand on a fait l’échange, ça ne s’est pas fait sans de nombreuses conversations, beaucoup de visionnage de vidéo », a-t-il ajouté. « Rudy est en train de s’habituer à de nouveaux visages, à un nouvel entraîneur. Il est toujours le meilleur protecteur de cercle de la NBA, un rebondeur d’élite et un gars qui a une assez bonne idée de ce qu’il peut et ne peut pas faire offensivement ».

Le sens des responsabilités

Pour ce qui est de l’association du Français avec KAT, Minnesota cherche toujours la bonne carburation, et va même prendre un peu de retard au niveau de la cohésion suite à la blessure du « franchise player » des Wolves.

« Ils aiment vraiment jouer l’un avec l’autre. Ils sont vraiment uniques. Il y a des soirs où ce sera un match-up difficile pour nous, et d’autres où ça le sera pour l’adversaire. Comment peut-on atténuer ces rencontres difficiles et mettre ces gars en position d’être aussi efficaces que possible ? C’est ce à quoi nous travaillons en ce moment ».

Pour l’instant, le rendu n’est pas à la hauteur de ses attentes. Et si l’effectif ne parvenait pas à donner sa pleine mesure, Tim Connelly ne réfuterait pas ses responsabilités.

« Si ça ne marche pas, montrez-moi du doigt. Je suis un grand garçon. J’ai des attentes assez élevées pour cette organisation et pour moi-même », a-t-il lancé. « Si cette équipe n’est pas assez performante, la responsabilité me revient à moi seul. Pas à ces gars-là. C’est ma responsabilité dans le cadre de mon rôle de m’assurer que nous mettons une bonne équipe sur le terrain. Mais dans cette quête d’une bonne équipe, on a de très bons gars ».