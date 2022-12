Guide d’achat | Quelles chaussures au pied du sapin ?

Si vous avez été sages toute l’année, le père Noël n’oubliera pas vos petits souliers ! On n’a rien inventé, c’est la chanson écrite par Raymond Vincy qui le dit !

Pour aider les derniers indécis sur le choix de la paire à offrir (ou à recevoir) en ces périodes de fêtes, voici un petit coup de pouce avec la sélection des dix modèles les plus prisés de cette fin d’année 2022, ainsi que quelques modèles bonus en mentions.

La LeBron 20, l’incontournable

Nike a mis le paquet pour que la 20e chaussure signature de LeBron James soit une réussite et c’est clairement le cas avec ce modèle bien plus léger et adapté à tous les styles que la LeBron 19, avec une tige en mesh tricoté et ses deux « Swoosh » superposés sur l’empeigne extérieure pour donner cet effet de rapidité.

Trois coloris sont déjà disponibles sur Basket4Ballers, ou peut-être craquerez-vous sur ce coloris « sapin de Noël » disponible sur le site officiel de Nike France pour 200 euros (taille maxi 47.5).

Prix : 199,99 euros sur Basket4Ballers

La Shaq Attaq, pour les nostalgiques

Le modèle emblématique porté par Shaquille O’Neal a fait son grand retour, trente ans après sa sortie. L’occasion pour les plus nostalgiques de se rechausser dans cette époque où les pivots de son gabarit dominaient encore la ligue.

Deux coloris dévoilés par Reebok sont disponibles sur Basket4Ballers et ne manqueront pas de faire des heureux, entre la version « Magic » et une « Superman ».

Prix : 180 euros sur Basket4Ballers

La MB.02 « Slime » dans le thème de Noël

Peut-être succomberez-vous aux charmes de la MB.02, deuxième chaussure signature de LaMelo Ball ? Puma et le meneur des Hornets ont choisi de se démarquer par leurs coloris « flashy » et ont donc ressorti l’orange vif pour leur première version baptisée « Supernova ».

Ce nouveau coloris « Slime » (seulement disponible en précommande pour l’instant) se confondra peut-être mieux avec l’atmosphère de Noël puisqu’il ressort sous différents tons de vert. Il ne manque que le vert foncé pour être raccord au pied du sapin…

Prix : 125 euros sur Basket4Ballers (135 pour le coloris « Slime »)

La Air Jordan 37, reine des baskets

La sortie annuelle de la nouvelle « Air Jordan » est toujours un événement et la Air Jordan 37 ne déroge pas à la règle. Jordan Brand a encore sorti le grand jeu avec la conception de ce modèle ultra-léger, ultra-respirant et dans le haut du panier en termes d’accroche, d’amorti et de rebond parmi les standards du marché au niveau de sa semelle.

Test à venir très prochainement sur BasketUSA

Prix : 185 euros sur Basket4Ballers

La Luka 1 parfaite pour le père Noël

La Jordan Luka 1 est la petite dernière à avoir fait son entrée dans le club très fermé des « signature shoes ». Le premier modèle signature de Luka Doncic a déjà été décliné en de nombreux coloris depuis cet été, mais si on devait en choisir un en cette période de Noël, ce serait ce coloris « University Red ».

La paire ressort complètement en rouge avec pour seul contraste le logo de Luka Doncic en doré sur la languette. D’autres coloris sont disponibles sur le site de Basket4Ballers comme la version « Quai 54 ».

Prix : 110 euros sur Basket4Ballers

La PG 6 de circonstance

La PG 6, sixième chaussure signature de Paul George signée Nike, c’est le coup de cœur de l’année 2022 pour BasketUSA, avec sa mousse React innovante en guise de semelle intermédiaire qui offre une sensation assez exceptionnelle. Le seul bémol de cette paire, testée en plein été, résidait dans le manque de respirabilité de la tige. Autant dire qu’elle sera donc idéale pour jouer dans les gymnases bien froids durant l’hiver !

Niveau coloris, on a l’embarras du choix avec pas moins de dix versions disponibles sur Basket4Ballers

Prix : 120 euros sur Basket4Ballers

La Trae Young 2.0 pour sortir de l’ordinaire

La sortie de la Trae Young 2.0 a été confidentielle. La deuxième chaussure signature de Trae Young signée adidas n’a en effet pas encore bénéficié de la même exposition que ses petites concurrentes sur le marché des chaussures « signature ».

Le modèle vaut pourtant le coup et aura le mérite de faire son effet, au moins pour sa rareté, car en termes de coloris pour l’instant c’est encore très léger, entre la version « T-Lien » sur Basket4Ballers et la ciel et blanche sur le site officiel d’Adidas France.

Prix : 140 euros sur Basket4Ballers

Un brin de folie avec la Zoom Freak 4

La Zoom Freak 3 avait coché toutes les cases au niveau du design, des caractéristiques techniques et de la diversité de ses coloris. La « ZF 4 » semble partie sur les mêmes bases, avec une semelle à même de supporter les appuis dévastateurs de la star des Bucks, et une dose d’excentricité sur sa tige qui reste comme sa marque de fabrique.

Au niveau coloris aussi, la marque à la virgule a mis le paquet avec déjà 8 versions disponibles sur Basket4Ballers, sans compter les versions dédiées aux tailles enfants. Un petit penchant pour ce coloris « Safari » en rouge et noir, toujours pour rester dans le thème de Noël.

Prix : 130 euros sur Basket4Ballers

La Zion 2 prête à tout casser

Avec la Luka 1, la sortie de la Zion 2 était l’un des événements de la rentrée, du fait que Zion Williamson n’a pas pu porter sa première chaussure signature la saison dernière, la Zion 1, à cause d’une blessure récurrente au pied.

Tout était donc réuni pour que Zion Williamson et sa Zion 2 fassent un carton, et c’est pour l’instant ce qui se passe, New Orleans figurant par ailleurs sur le podium de la très relevée conférence Ouest. Là aussi, les coloris disponibles sont déjà nombreux, de quoi satisfaire tous les goûts.

Prix : 130 euros sur Basket4Ballers

La Curry 10 pour les rois du tir

Stephen Curry est actuellement sur la touche, la faute à une blessure à l’épaule, mais le meneur des Warriors peut compter sur son frère Seth Curry pour poursuivre la promotion de sa dernière chaussure signature, la Curry 10.

C’est toujours avec une grande curiosité que la chaussure du quadruple champion NBA, meilleur shooteur de l’histoire est décortiquée, dans le but d’essayer d’en déceler les secrets, au-delà de sa semelle UA Flow.

Nul doute que la Curry 10 réserve encore des surprises et restera, cette année encore, un cadeau qui fera des heureux.

Prix : 160 dollars sur Basket4ballers

Mentions : La Nike Cosmic Unity 2, pour sa fibre « écolo » et sa promo valable encore aujourd’hui sur Basket4Ballers, la première chaussure signature de Jimmy Butler, baptisée « JB 1 » par Li-Ning et disponible dans le coloris « Vice Black » sur Basket4Ballers, et enfin la « Air Deldon 1 », première chaussure signature d’Elena Delle Donne et son talon rétractable pour le public féminin.