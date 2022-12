La course au MVP | Zion Williamson et Ja Morant mettent la lumière sur les petits marchés

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) », désormais appelé « Michael Jordan Trophy ».

Cette semaine, difficile de ne pas s’attarder sur le dossier Zion Williamson, monstrueux depuis quinze jours, alors que les Pelicans accumulent les victoires (sept d’affilée) et ont carrément pris les commandes à l’Ouest !

Une première place que New Orleans possède en devançant d’une courte tête les Grizzlies, emmenés par un certain Ja Morant. Un peu moins dans la lumière par rapport à la saison dernière, celui-ci continue pourtant de livrer de solides prestations et de compter parmi les favoris au titre de MVP, après avoir terminé 7e du scrutin en 2022.

Tous les deux issus de la Draft 2019, Zion Williamson et Ja Morant seraient-ils ainsi en train de poser leur empreinte sur la NBA, trois ans après leur arrivée dans la ligue ? S’il est sans doute encore un peu tôt pour l’avancer, ils commencent en tout cas à beaucoup gagner avec leur équipe, en plus de rester parmi les tout meilleurs à leur poste (quand leur santé le leur permet).

De quoi leur imaginer un avenir avec un trophée de MVP sous le bras, si NOLA et Memphis poursuivent sur leur lancée jusqu’au mois d’avril ?

Compteur bientôt débloqué pour New Orleans ou Memphis ?

En cas de sacre de Zion Williamson ou de Ja Morant, ce serait d’ailleurs la première fois qu’un joueur des Pelicans (ex-Hornets) ou des Grizzlies ajoute son nom au palmarès de cette distinction. Mais ce ne sont évidemment pas les seules franchises à ne jamais avoir triomphé à ce niveau, puisque l’on en dénombre actuellement six autres : les Hornets, le Magic, les Nets, les Pacers, les Pistons et les Raptors.

Loin, très loin derrière les Celtics, l’équipe qui a le plus souvent vu un de ses membres recevoir le « Maurice Podoloff Trophy », ou doit-on maintenant dire le « Michael Jordan Trophy ».

Franchises qui totalisent le plus de titres de MVP

10 – Celtics

8 – Lakers

6 – Bulls, Sixers

5 – Bucks

4 – Rockets

3 – Spurs, Suns, Warriors

2 – Cavaliers, Hawks, Heat, Jazz, Nuggets, Thunder

1 – Blazers, Clippers, Kings, Knicks, Mavericks, Wizards, Wolves

0 – Grizzlies, Hornets, Magic, Nets, Pacers, Pelicans, Pistons, Raptors

Si Zion Williamson ou Ja Morant venaient à être élus MVP en 2023 (ou même à l’avenir), ce serait en tout cas un joli pied de nez envoyé aux gros marchés, car rappelons que Memphis et New Orleans sont les villes qui, selon Forbes, comprennent les deux franchises les « moins bien » valorisées de NBA, avec respectivement 1.65 milliard de dollars pour les Grizzlies et 1.6 milliard de dollars pour les Pelicans.

Le fameux système de Draft, propre aux sports nord-américains, fonctionne donc plutôt bien sur ce coup-là, car deux équipes peu habituées à faire les gros titres et à rafler les récompenses individuelles ou collectives se positionnent clairement parmi celles ayant un avenir des plus radieux.

En grande partie grâce à Zion Williamson et Ja Morant, qui font aujourd’hui figure de sérieux outsiders pour le trophée de MVP 2023…

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 21 victoires, 7 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 27 disputés sur 28 possibles.

Stats : 29.7 pts, 8.2 reb, 4.0 pds, 1.1 int, 1.0 ctr et 2.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 36% à 3-pts et 86% aux lancers.

2 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 19 victoires, 7 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 22 disputés sur 26 possibles.

Stats : 31.1 pts, 11.3 reb, 5.4 pds, 0.9 int, 1.0 ctr et 3.8 pdb en 33 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 27% à 3-pts et 63% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 14 victoires, 13 défaites – 8e à l’Ouest.

Matchs : 25 disputés sur 27 possibles.

Stats : 33.1 pts, 8.6 reb, 8.8 pds, 1.7 int, 0.6 ctr et 3.6 pdb en 37 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 34% à 3-pts et 72% aux lancers.

4 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 16 victoires, 10 défaites – 3e à l’Ouest.

Matchs : 23 disputés sur 26 possibles.

Stats : 23.8 pts, 10.1 reb, 9.1 pds, 1.2 int, 0.7 ctr et 3.3 pdb en 33 min.

Pourcentages : 62% aux tirs, 32% à 3-pts et 80% aux lancers.

5a – Ja Morant (Grizzlies)

Bilan : 18 victoires, 9 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 22 disputés sur 27 possibles.

Stats : 27.7 pts, 6.6 reb, 7.8 pds, 1.2 int, 0.3 ctr et 2.8 pdb en 33 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 36% à 3-pts et 74% aux lancers.

5b – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 17 victoires, 12 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 28 disputés sur 29 possibles.

Stats : 30.0 pts, 6.7 reb, 5.5 pds, 0.7 int, 1.7 ctr et 3.4 pdb en 37 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 35% à 3-pts et 92% aux lancers.

Mentions : Devin Booker (Suns), Stephen Curry (Warriors), Zion Williamson (Pelicans), Joel Embiid (Sixers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Damian Lillard (Blazers)…