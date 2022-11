La course au MVP | Avec Jayson Tatum, la fin de la malédiction des Celtics ?

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, nous avons décidé de nous focaliser sur le gros début de saison de Jayson Tatum, le meilleur joueur de l’actuelle meilleure équipe de la ligue.

Parti sur les bases de la meilleure campagne de sa carrière, individuellement parlant, l’ailier All-Star se dresse aujourd’hui comme le principal rival de Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic, pour succéder à Nikola Jokic. En cas de sacre, il mettrait d’ailleurs fin à une grosse période de disette pour les Celtics.

En effet, cela fait maintenant 36 ans, et le titre de Larry Bird en 1986 (son troisième consécutif !), qu’un joueur de Boston n’a plus été élu MVP. Plutôt surprenant, quand on sait que les C’s restent à ce jour la franchise qui a le plus souvent vu un de ses membres recevoir la statuette Maurice Podoloff, depuis sa création en 1956.

Au total, quatre joueurs des Celtics ont ainsi été récompensés, pour un cumul de 10 trophées : Bob Cousy (1957), Bill Russell (1958, 1961, 1962, 1963, 1965), Dave Cowens (1973) et enfin Larry Bird (1984, 1985, 1986), donc. Depuis, il n’y a plus rien eu et, malgré cette longue attente, aucune équipe n’en a profité pour dépasser entre temps Boston.

Top 5 des franchises qui totalisent le plus de titres de MVP

10 — Celtics (Bob Cousy, Bill Russell x5, Dave Cowens, Larry Bird x3)

8 — Lakers (Kareem Abdul-Jabbar x3, Magic Johnson x3, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant)

6 — Sixers (Wilt Chamberlain x3, Julius Erving, Moses Malone, Allen Iverson)

6 — Bulls (Michael Jordan x5, Derrick Rose)

5 — Bucks (Kareem Abdul-Jabbar x3, Giannis Antetokounmpo x2)

Paul Pierce, Kevin Garnett, Kyrie Irving et Isaiah Thomas, voire Rajon Rondo ou Antoine Walker… Du côté de Boston, après l’ère Larry Bird dans les années 1980, et en attendant l’avènement annoncé de Jayson Tatum, sérieusement enclenché depuis quatre saisons maintenant, ils sont plusieurs à avoir eu le niveau —ou en tout cas les statistiques— pour figurer ne serait-ce que dans le Top 5 du scrutin pour le MVP.

Sauf que, depuis 1987, il n’y a finalement eu que trop rarement des joueurs des C’s présents dans ce même Top 5. Preuve que la franchise du Massachusetts, certes souvent bien placée en termes de résultats (et carrément titrée en 2008), a globalement connu trois dernières décennies assez fades, d’un point de vue sportif.

Joueurs des Celtics dans le Top 5 du MVP, après 1986

1987 — Larry Bird (3), Kevin McHale (4)

1988 — Larry Bird (2)

2008 — Kevin Garnett (3)

2017 — Isaiah Thomas (5)

Mais la donne va (peut-être) enfin changer cette saison. Au sortir de leurs premières Finals depuis 2008, justement, les Celtics semblent doucement —mais sûrement— arriver à maturité. Après un mois de compétition, les voilà ainsi détenteurs du meilleur bilan de la ligue, assumant jusqu’ici leur statut de favoris au trophée Larry O’Brien, en dépit de leurs problèmes extra-sportifs.

Et, ce, dans le sillage d’un Jayson Tatum qui, à « seulement » 24 ans, ne cesse de progresser au fil des années, en attaque comme en défense, mais aussi dans le leadership. De manière à s’imposer désormais comme un candidat crédible au titre de MVP et à établir (pour l’instant) la meilleure moyenne au scoring d’un joueur de Boston. Rien que ça !

Ne reste simplement plus qu’à maintenir cette cadence sur la durée, car Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic ne manqueront pas de lui mettre la pression et de chercher à lui ravir cette place de leader de notre course au MVP 2023…

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 13 victoires, 4 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 17 disputés sur 17 possibles.

Stats : 30.2 pts, 7.6 reb, 4.6 pds, 0.8 int, 1.2 ctr et 2.5 pdb en 37 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 36% à 3-pts et 87% aux lancers.

2 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 12 victoires, 4 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 13 disputés sur 16 possibles.

Stats : 30.1 pts, 11.6 reb, 5.4 pds, 1.1 int, 1.1 ctr et 3.5 pdb en 33 min.

Pourcentages : 52% aux tirs, 22% à 3-pts et 58% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 9 victoires, 7 défaites – 9e à l’Ouest.

Matchs : 15 disputés sur 16 possibles.

Stats : 33.5 pts, 9.1 reb, 8.1 pds, 1.9 int, 0.5 ctr et 3.2 pdb en 37 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 29% à 3-pts et 76% aux lancers.

4 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 10 victoires, 6 défaites – 3e à l’Ouest.

Matchs : 13 disputés sur 16 possibles.

Stats : 20.8 pts, 9.5 reb, 8.9 pds, 1.5 int, 0.6 ctr et 3.2 pdb en 31 min.

Pourcentages : 61% aux tirs, 29% à 3-pts et 88% aux lancers.

5 – Devin Booker (Suns)

Bilan : 10 victoires, 6 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 16 disputés sur 16 possibles.

Stats : 27.6 pts, 4.8 reb, 5.9 pds, 1.0 int, 0.6 ctr et 2.4 pdb en 37 min.

Pourcentages : 48% aux tirs, 38% à 3-pts et 89% aux lancers.

Mentions : Donovan Mitchell (Cavaliers), Ja Morant (Grizzlies), Trae Young et Dejounte Murray (Hawks), Paul George (Clippers), De’Aaron Fox (Kings), Lauri Markkanen (Jazz), Tyrese Haliburton (Pacers)…