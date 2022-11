Malgré quatre défaites pour débuter, les Kings sont la belle surprise de ce début de campagne. En remportant 10 de leur 12 derniers matchs, et alors qu’ils pourraient même avoir un bilan parfait sur la période sans les erreurs d’arbitrage, la troupe de Mike Brown a en tout cas réussi à se hisser actuellement dans le Top 3 de l’Ouest !

Grâce évidemment à un De’Aaron Fox en très grande forme, mais aussi à un duo Kevin Huerter – Domantas Sabonis qui s’entend très bien… et qui crée beaucoup de choses pour le reste de l’équipe.

Du main-à-main pour libérer le shooteur… et déstabiliser la défense

Troisième meilleur marqueur de l’équipe (16.7 points par match), l’ancien des Hawks tourne surtout à un superbe 50% à 3-points, sur un gros volume (7.4 tentatives de loin par match). Comme l’explique Kevin Durant, Kevin Huerter joue à un niveau incroyable en ce début de saison, et c’est notamment lié à son duo avec Domantas Sabonis.

Car le Lituanien lui « offre » un bon nombre de positons ouvertes, via du main-à-main. Exemple face aux Grizzlies.

Ce main-à-main intervient souvent après un premier écran, qui permet à Kevin Huerter d’être très démarqué. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est que ce jeu à deux n’est pas uniquement un aboutissement des actions. Très souvent, l’arrière profite d’une défense déstabilisée pour déclencher quelque chose d’autre.

Sur cette action, le main-à-main entre Kevin Huerter et Domantas Sabonis oblige ainsi Ja Morant à quitter son joueur pour couper le dribble de l’arrière adverse. Davion Mitchell en profite immédiatement pour couper dans son dos (une stratégie qu’on voit de plus en plus) afin d’attirer l’aide dans la raquette. Et ça marche puisque Santi Aldama et Steven Adams se précipitent ensemble… et laissent donc Harrison Barnes complètement seul à l’opposé.

Le meilleur duo du début de saison ?

Situation similaire en fin de match, avec un main-à-main qui est masqué, puis qui attire deux défenseurs en aide dans la raquette. Après la transition par De’Aaron Fox, Harrison Barnes inscrit encore un 3-points important.

La preuve que le duo est essentiel à cette version des Kings, qui affiche la deuxième meilleure attaque du début de saison ? C’est le tandem qui affiche le meilleur « Net Rating », parmi les duos qui ont foulé les parquets plus de 400 minutes dans cette campagne. Lorsqu’ils évoluent ensemble, les Kings inscrivent ainsi en moyenne 12.1 points de plus que leurs adversaires sur 100 possessions. C’est mieux que les duos Devin Booker – Mikal Bridges (+10.2), Stephen Curry – Draymond Green (+10.1) ou encore Kyle Kuzma – Kristaps Porzingis (+10.1).